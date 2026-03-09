Posledice vojne se čutijo tudi v Evropi, cene naraščajo povsod

"Zdaj smo priča regionalnemu konfliktu z nenamernimi posledicami. In njegovi učinki so danes že realnost - pri energiji, v finančnem sektorju, v trgovini in prometu ali migracijah," je predsednica Evropske komisije dejala na današnjem srečanju z veleposlaniki držav članic EU v Bruslju. Von der Leyen je veleposlanike nagovorila pred današnjo videokonferenco z voditelji bližnjevzhodnih držav, ki jo gostita s predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo v luči vojne v Iranu in se je začela okoli poldneva.

Von der Leyen FOTO: AP

"Naši državljani so ujeti v navzkrižnem ognju. Naši partnerji so napadeni," je še opozorila von der Leyen, pri čemer je omenila iranski dron, ki je nedavno zadel britansko oporišče na Cipru. Obenem je poudarila, da si iransko ljudstvo zasluži svobodo in pravico, da odloča o svoji prihodnosti, "četudi vemo, da bo to med vojno in po njej polno nevarnosti in nestabilnosti". Von der Leyen je tudi dala jasno vedeti, da "ne bi smeli točiti solz za iranskim režimom, ki je povzročil smrt in zatiranje lastnega ljudstva".

Predsednica je spregovorila tudi o vojni v Ukrajini in ob tem zagotovila, da bodo izpolnili zaveze glede posojila v višini 90 milijard evrov Kijevu, ki ga blokira Madžarska, saj je "ogrožena naša verodostojnost - in še pomembneje, naša varnost". Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je na srečanju z veleposlaniki EU omenila rusko podporo Iranu proti ameriško-izraelski operaciji, pri čemer jo je označila za pričakovano. "Poročila, da Moskva in Iran sodelujeta pri napadih na ameriške vojake, ne bi smela biti presenečenje," je dejala Kallas, pri čemer se je odzvala na medijska poročila, po katerih Rusija zagotavlja Iranu informacije o lokacijah in gibanju ameriških sil ter potencialnih tarčah na Bližnjem vzhodu.

Evropska komisija: V EU ni pomanjkanja goriva

V razmerah, ko so se cene nafte zaradi vojnega konflikta na Bližnjem vzhodu prvič od ruske invazije na Ukrajino pred štirimi leti povzpele nad 100 dolarjev za 159-litriski sod, tako Evropska komisija miri, da težav z oskrbo z nafto v članicah EU trenutno ni. "V Evropi ni neposrednega pomanjkanja nafte. V skladu z našimi pravili morajo imeti vse države članice 90-dnevne zaloge," je danes zagotovila tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna-Kaisa Itkonen.

Voditelji članic skupine G7, ki jo sestavljajo ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Kanada in Japonska naj bi medtem danes prek konferenčne povezave skupaj z direktorjem Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatihom Birolom razpravljali o morebitni sprostitvi naftnih rezerv, poroča Financial Times. Gre za rezerve članic IEA, ki so del skupnega sistema odzivanja na krizne razmere na naftnem trgu. IEA je bila pred 50 leti ustanovljena v odziv na takratno veliko naftno krizo. Po neuradnih informacijah Financial Timesa države razmišljajo o sprostitvi 300-400 milijonov sodov od skupaj 1,2 milijarde sodov rezerv.

Bruselj svari pred gospodarskimi posledicami