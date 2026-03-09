Naslovnica
Tujina

Posledice vojne se čutijo tudi v Evropi, cene naraščajo povsod

Bruselj, 09. 03. 2026 15.11 pred 1 uro 4 min branja 68

Avtor:
N.V. STA
Eksplozija v Teheranu

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dejala, da je učinke vojne na Bližnjem vzhodu že čutiti v Evropi, z naraščajočimi cenami energije in v trgovin. Evropa pa se trenutno ne sooča s pomanjkanjem naftnih zalog, je zagotovila Evropska komisija. Da bi ublažili hitro rast cen nafte, pa naj bi finančni ministri držav članic skupine industrijsko najbolj razvitih držav na svetu G7 razpravljali o sprostitvi naftnih rezerv. Če se bo vojna na Bližnjem vzhodu zavlekla, bi sicer lahko povzročila stagflacijo v svetovnem in evropskem gospodarstvu, je pred današnjim zasedanjem finančnih ministrov območja z evrom posvaril evropski komisar za gospodarstvo Valdis Domrovskis.

"Zdaj smo priča regionalnemu konfliktu z nenamernimi posledicami. In njegovi učinki so danes že realnost - pri energiji, v finančnem sektorju, v trgovini in prometu ali migracijah," je predsednica Evropske komisije dejala na današnjem srečanju z veleposlaniki držav članic EU v Bruslju.

Von der Leyen je veleposlanike nagovorila pred današnjo videokonferenco z voditelji bližnjevzhodnih držav, ki jo gostita s predsednikom Evropskega sveta Antoniom Costo v luči vojne v Iranu in se je začela okoli poldneva.

Von der Leyen
Von der Leyen
FOTO: AP

"Naši državljani so ujeti v navzkrižnem ognju. Naši partnerji so napadeni," je še opozorila von der Leyen, pri čemer je omenila iranski dron, ki je nedavno zadel britansko oporišče na Cipru.

Obenem je poudarila, da si iransko ljudstvo zasluži svobodo in pravico, da odloča o svoji prihodnosti, "četudi vemo, da bo to med vojno in po njej polno nevarnosti in nestabilnosti".

Von der Leyen je tudi dala jasno vedeti, da "ne bi smeli točiti solz za iranskim režimom, ki je povzročil smrt in zatiranje lastnega ljudstva".

Preberi še Apokaliptični prizori iz Teherana: ogenj, kaos in tema

Predsednica je spregovorila tudi o vojni v Ukrajini in ob tem zagotovila, da bodo izpolnili zaveze glede posojila v višini 90 milijard evrov Kijevu, ki ga blokira Madžarska, saj je "ogrožena naša verodostojnost - in še pomembneje, naša varnost".

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je na srečanju z veleposlaniki EU omenila rusko podporo Iranu proti ameriško-izraelski operaciji, pri čemer jo je označila za pričakovano.

"Poročila, da Moskva in Iran sodelujeta pri napadih na ameriške vojake, ne bi smela biti presenečenje," je dejala Kallas, pri čemer se je odzvala na medijska poročila, po katerih Rusija zagotavlja Iranu informacije o lokacijah in gibanju ameriških sil ter potencialnih tarčah na Bližnjem vzhodu.

Preberi še Trump zahteva 'brezpogojno predajo' Irana

Evropska komisija: V EU ni pomanjkanja goriva

V razmerah, ko so se cene nafte zaradi vojnega konflikta na Bližnjem vzhodu prvič od ruske invazije na Ukrajino pred štirimi leti povzpele nad 100 dolarjev za 159-litriski sod, tako Evropska komisija miri, da težav z oskrbo z nafto v članicah EU trenutno ni.

"V Evropi ni neposrednega pomanjkanja nafte. V skladu z našimi pravili morajo imeti vse države članice 90-dnevne zaloge," je danes zagotovila tiskovna predstavnica Evropske komisije Anna-Kaisa Itkonen.

Preberi še Cene nafte v nebo, borze strmo navzdol: Bahrajn razglasil višjo silo

Voditelji članic skupine G7, ki jo sestavljajo ZDA, Velika Britanija, Francija, Nemčija, Italija, Kanada in Japonska naj bi medtem danes prek konferenčne povezave skupaj z direktorjem Mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatihom Birolom razpravljali o morebitni sprostitvi naftnih rezerv, poroča Financial Times.

Gre za rezerve članic IEA, ki so del skupnega sistema odzivanja na krizne razmere na naftnem trgu. IEA je bila pred 50 leti ustanovljena v odziv na takratno veliko naftno krizo.

Po neuradnih informacijah Financial Timesa države razmišljajo o sprostitvi 300-400 milijonov sodov od skupaj 1,2 milijarde sodov rezerv.

Preberi še Gneča na črpalkah, minister pričakuje konkreten poseg v cene

Bruselj svari pred gospodarskimi posledicami

Kot je pojasnil komisar, bodo gospodarske posledice bližnjevzhodnega konflikta za Evropo in svet odvisne predvsem od tega, koliko časa bo trajal in koliko se bo razširil po regiji.

"Če bo konflikt omejen v nekaj tednih, lahko pričakujemo, da ne bo imel večjega vpliva na svetovno in evropsko gospodarstvo. Če se bo zavlekel - z motnjami pomorskega prometa v Hormuški ožini in napadi na energetsko infrastrukturo v zalivskih državah -, pa bi se lahko končalo z velikim stagflacijskim šokom v svetovnem in evropskem gospodarstvu z višjimi cenami energije," je pred zasedanjem evrske skupine pojasnil Dombrovskis.

To bi po njegovih besedah povzročilo širšo inflacijo, motnje v dobavnih verigah, negativno pa bi vplivalo tudi na zaupanje. Obenem bi prišlo do zaostritve pogojev financiranja, je dodal komisar.

Vojna na Bližnjem vzhodu, ki jo je konec februarja sprožil ameriško-izraelski napad na Iran, na gospodarstvo vpliva predvsem prek motenj v dobavah energije in visokih cen energentov, o čemer bodo danes na zasedanju v Bruslju razpravljali finančni ministri vseh članic EU.

Kot je povedal Dombrovskis, bodo govorili o možnih odzivih, o katerih je komisija že opravila razmislek. Kot enega od možnih ukrepov je omenil sprostitev naftnih rezerv, o čemer so danes razpravljali finančni ministri skupine G7.

Vodja evroskupine Kiriakos Pierakakis je pojasnil, da bodo ministri članic EU razpravljali tako o kriznem odzivanju na dogajanje, povezano z vojno na Bližnjem vzhodu, kot o dolgoročnih reformah na energetskem področju. Poudaril je, da je unija orodja za odzivanje na energetsko krizo razvila po ruskih invaziji na Ukrajino leta 2022, vendar pa jih bo treba prilagoditi.

Ministri o vplivu cen energentov na evrsko gospodarstvo razpravljajo, medtem ko se je vojna med ZDA, Izraelom in Iranom, ki je prizadela celotno regijo, prevesila v drugi teden. Evropa zaenkrat posledice občuti predvsem na gospodarskem oziroma energetskem področju, saj je Iran zaprl za prevoz energentov ključno Hormuško ožino.

evropska unija nafta podražitve krizne razmere

Ameriški senator: Ko pade iranski režim, bomo zaslužili ogromno denarja

Evropska komisija s čarterji prvič evakuirala državljane iz tujine

KOMENTARJI68

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
turkiz
09. 03. 2026 17.21
Neverjetna podobnost dogodkov ki so se dogodili v Nemčiji leta 1933. Evropa se ni naučila nič..
Odgovori
+1
1 0
Mir na svetu
09. 03. 2026 17.20
Pa tega Trampa je treba skinit, pa kaj on misli da je , navaden samovšečnež . Koliko otrok bo mrtvih ,koliko krize bo naredil ,ampak on se baše z mc Donald -som in to je za njega smisel življenja. Ljudje po svetu bodo pa umirali ,tudi če ne bo vojne ,ker si hrane ne bodo mogli privoščiti.
Odgovori
+1
1 0
Zgaga Ukrajini
09. 03. 2026 17.16
Agresorji so s to neizzvano agresijo nad suverenim in neodvisnim Iranom zacementirali iranski "režim" za še nadaljnih 1000 let. Slava Iranu - herojem Irana slava! Iran - ponad vse!
Odgovori
+1
2 1
slim386
09. 03. 2026 17.15
Še navihano za jevreje in krampa? 🤡🤡
Odgovori
0 0
300 let do specialista
09. 03. 2026 17.15
Ta članek je iz 2022, ko smo začeli z "nromajno podporo", ki nas dere na polno.
Odgovori
+1
1 0
Con-vid 1984
09. 03. 2026 17.11
Če boste volili kogarkoli iz trenutnega skretamenta, bo naslednja vlada avtomatično še slabša. In jaz vam bom zopet rekel, sem vam rekel, to ste ovce izvolile.
Odgovori
+3
4 1
Kameleon Kiddo
09. 03. 2026 17.20
Problem je da si ne upajo oddatu NEVELJAVNE ,ker mislijo ovčke v svojem iluzorem egotripu da njihv glas šteje. Šteje ja. Zdaj pa se z.b.u.d.u.t.e. vec kot 50procentov neveljavnih ,bi pomenilo nezaupnico celotni politicni falangi izbrancev,sej niti elita ne morem rečt,ker elita so najboljsi ,ti pa so daaaalec od tega....
Odgovori
0 0
zvoneti
09. 03. 2026 17.10
Krmp in ekipa so zelo učinkoviti, uspelo jim je zamenjati so ajatolaha Hamneija z ajatolahom Hamneijem v samo 9 dneh. Morate priznati, da jim je treba čestitati za zgodovinsko neumne in drage vojne, tudi talibanski režim so zamenjali za talibanski režim, ki je trajal dvajset let in je stal bilijone dolarjev. seveda pa smo najbolj neumni v EU, ker to mirno gledamo, financiramo in smo parkirišče za migrante.
Odgovori
+3
3 0
Zgaga Ukrajini
09. 03. 2026 17.14
Kaj pa volite ene in iste?!
Odgovori
0 0
štrekeljc
09. 03. 2026 17.09
Kdaj bomo se bomo Evropejci uprli in Zlajdrano vrgli na smetišče zgodovine? Kdaj bomo zaprli amerikanske baze na ozemlju EU? Nočemo biti vazalna drzava ZDA!
Odgovori
+2
3 1
Aristotle
09. 03. 2026 17.06
Evropsko ljudstvo si tudo zasluzi svobodo...zato odstopi ursola
Odgovori
+4
5 1
seter73
09. 03. 2026 17.04
mi cutimo posledice enostranske drze in podpihovanja napetosti med Ukr in Rus s trani nesposobne in propadle EU, ter zavozenega zelenega prehoda ki je požrl 1000e mrd nasega denarja, ne pa konflikta na bliznjev vzjodu ki traja 7 dni.
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
09. 03. 2026 17.01
Doživeli bomo 3.svetovnq vojno in nihče v Sloveniji je ne more preprečiti. Če Trump zahteva popolno kapitulacijo Irana ter vodstvo Irana, katerega bi on določil! Kaj vam ni jasno folk kam to pelje? P Kuba po novem! A vidz3, da je tip zglajzan! Povelrh Izrael skrbno čuva vse dokumente Epsteina, saj so vpleteni mnogo pomembnejši ljudje tega sveta, kot je Trump.
Odgovori
+2
4 2
Rudar
09. 03. 2026 17.04
Težko boš v tem času najdu, bolj pomembnega kot je Trump.
Odgovori
+2
3 1
JanezOrban
09. 03. 2026 17.01
Mirovnik je Trump je rekel da nebo začel nobene vojne po svetu,bo pa končal vojno v Ukrajini v 1 dnevu.
Odgovori
+4
6 2
man1983
09. 03. 2026 17.01
Naš super RoberTina bo vse rešol
Odgovori
+0
2 2
Žmavc
09. 03. 2026 16.57
Regrat jejte. Je zastonj. Pa dva španska krompirja noter. Ker našim kmetom je ves zgnil, ker niso želeli znižat cen. Menda jim nič ne ostane. Danes je pa štiri 1000l kontejnerje natankal in plačal z gotovino.
Odgovori
+0
4 4
Rudar
09. 03. 2026 16.57
Glavno, da smo se odcepli in smo del EU in NATA.
Odgovori
+4
6 2
Zgaga Ukrajini
09. 03. 2026 17.07
NATO "obrambna" organizacija podpira izraelsko-ameriško agresijo. Slava Iranu! Agresor mora biti poražen!
Odgovori
+1
1 0
FreedomMan
09. 03. 2026 16.56
Glas za desnico je glas za trumpa in vojne v imenu izraela, samo španski socialist Sanchez je obsodil napad.... vsi na volitve moramo ohraniti nevtralno EU oz EU proti vojni.
Odgovori
+3
8 5
Pedro Lopez
09. 03. 2026 17.24
Kdo pa je vabil na zagovor iranskega veleposlanika? Kaj vam ni jasno - vaša svoboda je tudi na strani ZDA.
Odgovori
0 0
zvoneti
09. 03. 2026 16.49
Čakamo sankcije proti agresorju!!!!! Kaj čaka Usrala in ostali podrepniki?
Odgovori
+5
7 2
Morgoth
09. 03. 2026 16.52
Upam, da je to sarkazem. Že zdavnaj vrabčki čivkajo, da so EU židovski vazali.
Odgovori
+5
7 2
Rudar
09. 03. 2026 16.56
Kaj imata prosti izhod?
Odgovori
-5
2 7
FreedomMan
09. 03. 2026 16.56
Janša ima vedno značko Izraela in Slovenije na reklcu
Odgovori
+1
5 4
LevoDesniPles
09. 03. 2026 16.49
bodimo srečni... amerikanija skupaj z bruseljsko kravaterijo bo europistan vrnilo v kameno dobo da se bodo novoprišleki počutili kot doma.. XD
Odgovori
+7
7 0
Minifa
09. 03. 2026 16.47
Je pa dejstvo, da je IRAN napaden, da so zahodnjaki že dvakrat tam menjali oblast širili nasilje, in da se Iranski motoristi dobro branijo upam da pobijejo čim več napadalcev saj je napad bil izveden brez razloga.
Odgovori
+3
5 2
seter73
09. 03. 2026 17.07
glede na to da razgledanosti ne mores kupiti uporabi vsaj chat ce ti ze knjige ne grejo
Odgovori
0 0
wsharky
09. 03. 2026 16.45
Uršula je kriva, ker ni nafte in plina iz Rusije
Odgovori
+13
13 0
