Vojna se vrača v Harkov, ruska vojska naj bi napredovala nekaj kilometrov

"Ruske sile so 10. maja zjutraj začele ofenzivno operacijo vzdolž rusko-ukrajinske meje v severni Harkovski oblasti in dosegle taktično pomembne uspehe. Ruske sile verjetno izvajajo začetno fazo ofenzivne operacije severno od mesta Harkov, ki ima omejene operativne cilje. Njen cilj je izčrpavanje ukrajinske vojske ter vezanje enot in materiala iz drugih kritičnih območij v vzhodni Ukrajini," v današnjem poročilu piše ISW.

Za zdaj Rusija napada v dveh smereh, in sicer iz severa proti mestu Harkov ter iz severovzhoda proti vozlišču Vovčansk. Ruski in ukrajinski viri so poročali, da so ruske sile znatno okrepile zračne napade in napade z granatami na ukrajinske položaje, logistiko in infrastrukturo pred in med ruskimi ofenzivnimi operacijami na teh območjih. Čez dan so napadli tudi več sistemov protiletalske obrambe. Ukrajinsko ministrstvo za obrambo je sicer včeraj sporočilo, da je ukrajinska vojska vse napade odbila.

Do teh navedb je kritična ukrajinska platforma za preučevanje in analizo odprtokodnih podatkov Deep State Map , ki je sicer pred časom podpisala dogovor o sodelovanju z obrambnim ministrstvom. Po njihovih navedbah, kjer se sklicujejo na geolokacije in vire na terenu, je ruski vojski kljub žrtvam v ljudstvu in opremi uspelo vzpostaviti nadzor nad več vasmi in nekajkilometrskim obmejnim pasom.

Ukrajinski novinar Jurij Butusov in ukrajinski časopis Ukrainska Pravda poročata, da so ruske sile zavzele Strilečo, Krasno, Pilno in Borisivko, ki se nahajajo severozahodno od kraja Lipici, dobrih 20 kilometrov od obrobja Harkova. Butusov je sporočil, da je ruskim silam na širini delovanja 10 kilometrov uspelo prodreti pet kilometrov globoko. ISW sicer dodaja, da je bila za zdaj objavljena le ena geolokacija, ki potrjuje napredek. Rusko ministrstvo za obrambo je danes sporočilo, da so ruske sile, poleg zgoraj omenjenih vasi, "osvobodile" tudi Ogurcevo in Pletenevko. Doslej naj bi v bojih zajeli okoli 40 ukrajinskih vojakov.

ISW ocenjuje, da bodo ruske sile v prihodnjih dneh verjetno izkoristile svoje taktično izhodišče v severni Harkovski oblasti, da bi okrepile ofenzivne operacije in nadaljevale napade, "katerih cilj je verjetno odkrivanje ukrajinskih položajev v bližini ruske Belgorodske oblasti in napredovanje, ki bi mesto Harkov postavilo na doseg topništva" .

Razpoložljivi posnetki spopadov kažejo, da so ruske sile aktivirale razmeroma omejeno število ljudi in omejeno število lažjih oklepnih vozil, ocenjuje ISW. "Ruske sile so vzpostavile severno skupino sil (N) vzdolž ukrajinske severne meje z oblastmi Brjansk, Kursk in Belgorod. Na tem območju so skoncentrirale med 35.000 in 50.000 pripadnikov." Ukrajinski viri so sicer v petek zvečer poročali, da je Rusija zbrala večjo koncentracijo sil tudi ob meji s Sumsko oblastjo, ki se nahaja zahodno od Harkovske. "Omejene akcije, ki jih ruske sile trenutno izvajajo, pa ne kažejo, da ruske sile izvajajo obsežno ofenzivno operacijo, da bi obkolile in zavzele mesto Harkov," ocenjuje ISW, ki pa dodaja, da Rusija verjetno pripravlja teren za takšno operacijo v prihodnosti. Ukrajinska pravda poroča, da ukrajinski vojaški viri menijo, da so ruske ofenzivne akcije v bližini Vovčanska del diverzije, s katero hočejo oslabiti ukrajinsko obrambo severno od mesta.

ISW še dodaja, da je glavni ruski namen prisiliti ukrajinsko poveljstvo, da na sever pošlje čim več enot iz Donbasa, s tem pa bi Ukrajince prisilili, da še dodatno oslabijo kritične položaje na vzhodni fronti, s čimer si prizadevajo raztegniti in destabilizirati obrambo. V Doneški oblasti medtem potekajo srditi spopadi za Časov Jar in Krasnogorovko ter zahodno od Avdijevke. Ukrajinsko obrambo poleg pomanjkanja streliva pesti tudi nezadostno število vojakov in neposlušnost nekaterih enot, ki so v preteklih tednih zapustile položaje.