Od začetka vojne na obale Črnega morja naplavilo na tisoče mrtvih delfinov

Kot piše BBC, je na obalo Črnega morja po podatkih tamkajšnjih organizacij od maja 2022 naplavilo vsaj 2.500 poginulih delfinov. Kot opozarjajo strokovnjaki, je število poginulih morskih sesalcev še večje, saj za mnoge pogine ne bomo nikoli vedeli. Kot pojasnjujejo, se mnogi delfini preprosto potopijo na dno in poginejo v morju. To je, kot svarijo, tiha, a mučna smrt, ki se zgodi večinoma neopazno. Daleč stran od bojev in prelivanja krvi na kopnem.