'Vojna' Twitterja proti Trumpu: skrili objavo, ki poveličuje nasilje

Izgredi, ki spremljajo proteste v Minneapolisu zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda med policijsko aretacijo, so izzvali oster, neokusen in pretiran odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Na Twitterju je zagrozil, da bo v mesto poslal nacionalno gardo: "Ti kriminalci omalovažujejo spomin na Georgea Floyda in tega ne bom dovolil. Ravnokar sem govoril z guvernerjem Timom Walzem in mu povedal, da je vojska na njegovi strani. Če bo kakršna koli težava, bomo prevzeli nadzor. Ko se začne ropanje, se začne streljanje. Hvala!"