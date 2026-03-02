Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Vojna pretresa svetovne ladijske poti: kaj bo z nafto in plinom?

London/Peking, 02. 03. 2026 12.43 pred 1 uro 3 min branja 13

Avtor:
STA M.V.
Zaprtje Hormuške ožine bi močno pretreslo trg

Ameriško-izraelski napad na Iran in povračilni ukrepi Teherana motijo svetovni pomorski promet, vključno s tankerji z nafto. Iran sicer ni zaprl Hormuške ožine, skozi katero dnevno prepeljejo petino svetovne nafte in velik del utekočinjenega zemeljskega plina, a je njegova revolucionarna garda posvarila pred prečkanjem te plovne poti.

V nedeljo sta bili v Hormuški ožini zadeti vsaj dve ladji, ena ob obali Omana in druga ob obali Združenih arabskih emiratov, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost UKMTO. Iranska državna televizija je poročala, da je bil zadet tanker z nafto, ki se je po poskusu "nezakonitega prehoda skozi ožino potopil".

"Tanker MKD VYOM, ki pluje pod zastavo Maršalovih otokov, je napadel brezpilotni čoln 52 navtičnih milj od obale governata Mascat. Tanker je prevažal približno 59.463 ton tovora," so sporočili iz državnega centra za pomorsko varnost. Dodali so, da je izbruhnil požar in je prišlo do eksplozije v glavni strojnici, pri čemer je umrl en član posadke, indijski državljan.

Več velikih ladijskih družb je že sporočilo, da se zaradi tveganja, ki ga predstavlja vojaški konflikt v regiji, izogibajo Hormuški ožini. V takšnih razmerah postanejo stroški zavarovanja previsoki, je povedala Amena Bakr iz podjetja za trgovinske analize Kpler.

Hormuška ožina velja za najpomembnejšo pomorsko pot za nafto na svetu. V letu 2024 so prek nje prepeljali v povprečju 20 milijonov 159-litrskih sodov nafte dnevno, podobno velja tudi za lani. Poleg surove nafte pa prek ožine prepeljejo tudi eno petino vsega utekočinjenega zemeljskega plina na svetu. Ta prihaja predvsem iz Katarja.

Tovorna ladja
Tovorna ladja
FOTO: AP

Z blokado Hormuške ožine tako na svetovnem trgu zmanjka 20 milijonov sodov nafte dnevno, kar ogroža energetsko varnost predvsem azijskih držav. Več kot 80 odstotkov nafte, ki dnevno prečka ožino, je namreč namenjene v Azijo, zlasti na Kitajsko, v Indijo, na Japonsko in v Južno Korejo.

Mednarodna agencija za energijo (IEA) je februarja ocenila, da svetovno povpraševanje po nafti znaša 104,87 milijona sodov na dan.

Z vidika preskrbe z energenti je torej Hormuška ožina bolj pomembna za Azijo kot pa za Evropo. Vseeno pa to ne pomeni, da konflikt ne bo imel vpliva na evropski trg. Nafta ima namreč globalno ceno in vsako povečanje tveganj v Hormuški ožini se hitro prenese ne le na njeno ceno, pač pa tudi na stroške prevoza, rafinerijske marže in višino zavarovalnih premij.

Še posebej je od preskrbe z nafto, ki prihaja prek Hormuške ožine, odvisna Kitajska, katere uvoz je lani znašal rekordnih 11,6 milijona sodov dnevno. Po tej poti pride v državo kar približno 50 odstotkov nafte, vsaka motnja v dobavi pa pomeni tveganje za industrijsko proizvodnjo in nacionalna elektroenergetska omrežja. Zato bi lahko letos prišlo do skrčenja obsega bruto domačega proizvoda Kitajske.

Pomembno vlogo pri oskrbi Kitajske z nafto ima Iran. Peking uvozi približno 90 odstotkov iranske surove nafte, ki je predmet mednarodnih sankcij. Prodaja poteka po znižani ceni in pogosto pod drugimi nazivi, da bi se izognili ameriškim sankcijam, plačila pa so izvedena v kitajskih juanih.

Iran ima četrte največje dokazane rezerve nafte na svetu, kar predstavlja približno devet odstotkov celotnih zalog. Pred njim so le Venezuela, Savdska Arabija in Kanada. Država je četrta največja proizvajalka nafte v okviru Organizacije držav izvoznic nafte (Opec). Razpolaga tudi s približno eno šestino svetovnih zalog zemeljskega plina na svetu.

Nezmožnost prečkanja Hormuške ožine vpliva tudi na druge vrste ladijskega tovora. Po podatkih podjetja Kpler se skozi to ozko plovno pot prepelje 33 odstotkov svetovnih gnojil, vključno z žveplom in amoniakom. Za ta tovor ni primernih alternativ ladijskemu prevozu, poleg tega se velik del gnojil proizvaja z uporabo ogromnih količin plina ali nafte, zato bi lahko rast cen nafte imela učinek domin na cene gnojil.

Prav tako negotove razmere v ladijskem prometu vplivajo na dobavo tovora na Bližnji vzhod. Ta regija je delno odvisna od uvoza hrane, številne pošiljke pa tja prihajajo prav skozi Hormuško ožino.

IRAN VOJNA RADIJSKI PROMET

V prihodnjih dneh v Oman čarterja za vrnitev Slovencev

Airbus A380 prazen poletel iz Dubaja proti Münchnu

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI13

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Belbog
02. 03. 2026 14.33
Lopove in morilce cioniste uprašajte
Odgovori
0 0
sabro4
02. 03. 2026 14.32
Nafta bo spet OK Ruska, plin pa tudi, preko Amerikancev seveda za x5 cene
Odgovori
0 0
Zgaga Ukrajini
02. 03. 2026 14.29
"Ameriško-izraelski napad na Iran" A ni to neizprovocirana brutalna agresija proti suvereni in neodvisni državi kakor ste propagandisteki navajeni kopirati in lepiti? Napad na šolo in preko 150 metvih otrok ni dovolj za takšno označbo?
Odgovori
+1
1 0
sabro4
02. 03. 2026 14.33
če poslušaš pravičneže, je bil to napad iz samoobrambe, Otan pa je odgovril z agresijo, daj razumi že
Odgovori
0 0
medŠihtom
02. 03. 2026 14.13
bog ne daj da bi kak sedež v kakem avionu ostal neprodan. bi delali dramo kakršno delate, da so ne vem kakšne izgube letalskih prevoznikov. in bog ne daj da bi se kak sod nafte polil ali bil dostavljen z zamudo, kakšna drama, kakšna izguba naftarskih podjetij. ko pa vemo da je vse našponano da se čimveč in čimprej proda, ti samo kupi če rabiš ali pa ne, prodat je treba vse takoj sedaj. da so dobički čimvečji. človek in njegov pohlep je ena in edina bolezen te galaksije. vse ostalo je samo posledica. npr vojne, debelost, ALS, rak, MS, ... Sem prepričan da so na drugih planetih zelozadovoljni ker nimajo te bolezni in živijo v neki razumni zmernosti in sožitju en z drugim.
Odgovori
+2
2 0
Pajo_36
02. 03. 2026 14.32
Točno tako. Mi delujemo po ekonomski komponenti, ljudje, narava in vse okoli nas so sredstvo za dobiček, ne glede na to, kako nekdo živi. In to ne bomo dojeli, dokler hrana ne bo toliko draga, da bo luksuz. in potem jovo na novo. Kapitalizem potrebuje revne ljudi, če ne ne more delovat, družbe, kjer se obnašajo za dobrobit skupno vseh, so za nas primitivne in nerazvite.
Odgovori
0 0
Pajo_36
02. 03. 2026 14.11
Desničarski terorizem belih ovratnikov, belih financerjev, ki so na varnem skriti v svojih dvorcih in imajo posebne režime varovanja in vsega... Da vam režirajo, kako boste živeli ane. _Na vsake 4 leta vsaj ena kriza, ker drugače kao ne gre. Davkov ne bodo plačevali, ker to ne bo šlo, ostali jih pa lahko... oz. moramo... ogabno res, ne morem verjet....
Odgovori
+0
2 2
FreedomMan
02. 03. 2026 14.08
Epsteinova koalicija will make american people poor again, ampak nima veze bodo že zategnili pasove sedaj rabijo denar za vojno za izrael
Odgovori
-1
1 2
Wolfman
02. 03. 2026 13.53
Vidim da Rusija in Kitajska že trgujejo na polno z plinom in nafto!. Sladke skrbi ta Rusijo.
Odgovori
+0
2 2
Wolfman
02. 03. 2026 13.52
A drži, da Izrelska vojska pripravlja kopensko ofenzivo na Iran. Ha ha ha... !
Odgovori
-1
1 2
Pajo_36
02. 03. 2026 14.07
To ni možno po moje. Iran je enostavno prevelik.
Odgovori
+0
1 1
Kranjski domoljub
02. 03. 2026 13.38
Bomo videli koliko časa bojo kitajci še tiho.
Odgovori
-1
0 1
Smuuki
02. 03. 2026 14.08
Kjer se prepirata dva tretji dobiček ima. Rusija je izčrpana, amerika bo izčrpana, evropa je verjela levičarskim parolam da orožja ne potrebujemo in smo bosi. Kitajska je spočita z polnim stevilom vojakov in polnimi zalogami orožja. Kar bo hotela bo dosegla. Kdo ji bo nudil odpor? Še ena blodnja levaštva se je izkazala za prevaro
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Tako bo otroška soba varen in prijeten kotiček za vašega malčka
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Zakaj nekateri stari starši nočejo več čuvati vnukov?
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
Kako spodbujati čustveno moč otrok z vprašanji
zadovoljna
Portal
Zablestela v centru Ljubljane v rožnatem plašču
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Lepe Slovenke zablestele na najbolj zabavnem dogodku leta
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Nenavadna 'gola' obleka je pritegnila vso pozornost
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
Z novo frizuro je praktično neprepoznavna
vizita
Portal
5 vrst hrane, ki dokazano izboljšajo prebavo
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako prepoznati zgodnje znake demence, ki se lahko pojavijo že v pozni odraslosti
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Kako lahko 8 dni brez spanca človeka pahne v psihozo
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
Zakaj se zjutraj zbujate z občutkom tesnobe
cekin
Portal
Je to Trumpov pravi cilj?
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Prenočišče v središču Londona za ceno piva
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Kako se obnašati prvi dan v službi: vodič za popoln prvi vtis
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
moskisvet
Portal
Vplivnica skuhala 'juho' iz lastnih reber – internet v šoku
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
Zakaj se oblačila krčijo pri pranju in kako jih rešiti?
F-35 so zdaj še bolj nevarni
F-35 so zdaj še bolj nevarni
dominvrt
Portal
To so najbolj igrive pasme psov
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kuhinja prihodnosti: Kateri elementi gredo v pozabo?
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
okusno
Portal
Poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
Popolna kombinacija, ki vedno deluje
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
3 hitra kosila, ko res nimate časa (a vseeno želite nekaj domačega)
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
voyo
Portal
Ben se vrača
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1547