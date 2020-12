Vojna v Siriji letos terjala 6800 življenj

V predhodnem letu je bilo glede na njihove navedbe ubitih več kot 10.000 ljudi. Od začetka konflikta spomladi 2011 do začetka decembra pa je v spopadih med uporniki in sirsko vojsko umrlo skupno najmanj 387.000 ljudi, od tega 117.000 civilistov. Največ ljudi je umrlo leta 2014, ko so zabeležili več kot 67.000 smrtnih žrtev.

Observatorij s sedežem v Veliki Britaniji vse od leta 2011 beleži podatke o žrtvah vojne v državi. Informacije zbirajo s pomočjo široke mreže v Siriji.