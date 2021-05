Vojna vihra se je preselila na ulice: Izraelci brutalno pretepli arabskega taksista

Veliko ogorčenja je povzročil tudi napad na arabskega voznika v obmorskem mestu Bat Yam, ki so ga gledalci lahko spremljali v živo na televiziji. Voznik belega osebnega avtomobila se je neuspešno poskušal izogniti množici, ki ga je naposled zvlekla iz avtomobila in ga začela brutalno pretepati.

Brez dvoma je v izraelsko-palestinskem sporu in njihovem navzkrižju interesov največja žrtev civilno prebivalstvo. Vojna vihra, ki se je na tem območju razvnela v zadnjem tednu, se je že preselila na ulice izraelskih mest, kjer so izbruhnili spopadi.

"Žrtev linča je v resnem, a stabilnem stanju," so sporočili iz bolnišnice v Tel Avivu. Policija je na kraj dogodka prispela šele 15 minut po incidentu, ko je moški že nepremično ležal na tleh. Nekateri iz množice, ki so se udeležili pretepanja osebe, so povedali, da gre za arabskega moškega, ki naj bi z avtomobilom poskušal zapeljati v množico. Policija je pridržala šest oseb. Na drugi strani pa je podobna usoda doletela neimenovanega Izraelca, ki so ga napadli Arabci v Akri.

V mestu Lod, ki leži blizu Tel Aviva, so se napetosti med prebivalci stopnjevale v spopade, zažiganje avtomobilov, obmetavanje z zažigalnimi bombami. Prizorišče podobnega nasilja so bila tudi nekatera mesta na severu države, zaradi česar so oblasti ponekod razglasile izredne razmere.

Pogromi so tudi v Haifi. Doslej je bilo pridržanih več kot 370 ljudi. Po besedah tiskovnega predstavnika policije Mikija Rosenfelda je nasilje doseglo ravni, kakršnim niso bili priče že desetletja in ponekod"dobesedno preprečujejo pogrome".