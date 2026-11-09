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Vojna vse bolj smrtonosna, ubitih naj bi bilo več kot 450.000 ruskih vojakov

Moskva, 09. 11. 2026 09.17 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Ruski vojaki v Ukrajini

Iz podatkovne baze ruske statistične agencije Rosstat, ki je pricurljala v javnost, je videti, da je bilo v vojni v Ukrajini ubitih več kot 450.000 ruskih vojakov. Podatki o izgubah na bojišču so sicer na obeh straneh konflikta skrbno varovana skrivnost, Rusija pa svojih številk uradno ni razkrila že od septembra 2022.

Rosstat je bil tarča kibernetskega napada, ki so ga izvedle hekerske skupine, ki jih je Rusija razglasila za "ekstremistične organizacije". Napadalci so ukradli podatke o gospodarstvu in ruskih vojnih izgubah, poroča Telegraph.

Šlo naj bi za beloruski hekerski skupini Cyber Partisans in Silent Crow. Iz notranje demografske podatkovne baze Rosstata naj bi pridobili evidence, ki vsebujejo podatke iz mrliških listov, izdanih med februarjem 2022 in avgustom letos.

Po navedbah hekerjev jim je uspelo ukrasti približno 23 terabajtov podatkov, med drugim interne dokumente, demografske in gospodarske statistike ter podatke o ruskih izgubah v vojni proti Ukrajini.

Ruski vojaki
Ruski vojaki
FOTO: Shutterstock

Tudi Rosstat je potrdil, da je bil tarča kibernetskega napada, vendar zanikal, da bi pri tem prišlo do razkritja informacij ali vdora v podatkovne zbirke.

Hekerska skupina Silent Crow, ki podpira Ukrajino, je nato objavila ukradene podatke, iz katerih izhaja, da je bilo v vojni po ocenah ubitih 450.100 Rusov. Hekerska skupina Cyber Partisans, ki jo sestavljajo anonimni aktivisti, nasprotniki režima beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka pa je ocenila, da je število smrtnih žrtev nekoliko nižje – 393.881. Pri tem je uporabila ožjo metodologijo, ki je kot vzrok smrti izrecno upoštevala vojaške operacije.

Kljub temu, da obe strani, še posebej Rusija, skrbno varujeta podatke o smrtnih žrtvah, se podatki, ki so pricurljali v javnost, ujemajo z oceno britanske obveščevalne službe, ki je septembra letos ocenila, da je bilo v konfliktu ubitih 500.000 ruskih vojakov.

Težave z mobilizacijo

Po več kot štirih letih obsežne vojne se tako Rusija kot Ukrajina soočata s težavami pri mobilizaciji vojakov. Ukrajina je aprila 2024 najnižjo starostno mejo za mobilizacijo znižala s 27 na 25 let in zaostrila kazni za kršitve pravil o vojaški evidenci.

Rusija na drugi strani naj bi vsak dan za vojno novačila od 1000 do 1200 moških. Vendar ukrajinske obveščevalne službe ocenjujejo, da ruske izgube na fronti presegajo 1400 vojakov na dan.

Poleg tega naj bi ruski predsednik Vladimir Putin sprožil nov val mobilizacije, vendar Kremelj tega še ni napovedal.

Ruski napadi se stopnjujejo

Kljub številnim izgubam na obeh straneh se napadi na ukrajinsko energetsko infrastrukturo stopnjujejo, v nedeljo so denimo povzročili izpade električne energije v več sto tisoč gospodinjstvih v regijah Dnipropetrovsk in Harkov.

Ukrajina se zato pripravlja na ostro vojno zimo, saj Rusija stopnjuje vsakodnevne zračne napade ter z brezpilotnimi letalniki in raketami napada električno omrežje.

Preberi še Napadi brez prestanka: več sto tisoč ljudi brez elektrike in vode

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Rusijo obtožil, da stopnjuje napade, da bi tako povečala pritisk na Kijev pred tristranskimi pogovori v Abu Dabiju, ki bodo ob posredovanju ZDA potekali v torek in sredo.

Jedrska elektrarna Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine, ki je pod ruskim nadzorom, je v nedeljo prav tako ostala brez zunanjega vira električne energije. Ruska uprava elektrarne je sporočila, da se je daljnovod Ferosplavna zaradi poškodb samodejno izklopil po sprožitvi zaščitnih sistemov.

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