Vojna vzela žensko, ki je 25 let reševala ogrožene vrste

Po dveh tednih boja za življenje je njeno telo klonilo pod poškodbami, ki jih je utrpela v izraelskem napadu na njen dom ob plaži Mansouri blizu obalnega mesta Tir.

Njena smrt je pretresla okoljevarstvene organizacije po vsem svetu.

Mona Khalil se je rodila leta 1949 v Lagosu v Nigeriji, med libanonsko državljansko vojno pa je živela na Nizozemskem. Leta 1999 se je vrnila na družinsko posest ob morju na jugu Libanona. Nekega večera je na plaži Mansouri opazila zeleno morsko želvo, ki je v pesek odlagala jajca.

Prijatelji in sodelavci pravijo, da je bil to trenutek, ki ji je spremenil življenje.

Ko je ugotovila, kako ogrožene so populacije morskih želv v Libanonu, se je odločila, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da jih zaščiti.

Leto pozneje je ustanovila projekt Orange House, ki je združeval ekoturizem, raziskovanje in varovanje narave. Kar se je začelo kot majhna hiša za goste ob morju, je sčasoma postalo mednarodno prepoznavno središče za zaščito ogroženih glavatih in zelenih morskih želv.