Vojna vzela žensko, ki je 25 let reševala ogrožene vrste

Po dveh tednih boja za življenje je njeno telo klonilo pod poškodbami, ki jih je utrpela v izraelskem napadu na njen dom ob plaži Mansouri blizu obalnega mesta Tir.
Njena smrt je pretresla okoljevarstvene organizacije po vsem svetu.
Mona Khalil se je rodila leta 1949 v Lagosu v Nigeriji, med libanonsko državljansko vojno pa je živela na Nizozemskem. Leta 1999 se je vrnila na družinsko posest ob morju na jugu Libanona. Nekega večera je na plaži Mansouri opazila zeleno morsko želvo, ki je v pesek odlagala jajca.
Prijatelji in sodelavci pravijo, da je bil to trenutek, ki ji je spremenil življenje.
Ko je ugotovila, kako ogrožene so populacije morskih želv v Libanonu, se je odločila, da bo naredila vse, kar je v njeni moči, da jih zaščiti.
Leto pozneje je ustanovila projekt Orange House, ki je združeval ekoturizem, raziskovanje in varovanje narave. Kar se je začelo kot majhna hiša za goste ob morju, je sčasoma postalo mednarodno prepoznavno središče za zaščito ogroženih glavatih in zelenih morskih želv.
Naslednjih 25 let je spremljala gnezdišča želv, dokumentirala morsko življenje, opozarjala na onesnaževanje, uničevanje obale in nevarne ribolovne prakse.
Njeno delo je pomagalo zaščititi dele južne libanonske obale in jih spremeniti v eno najpomembnejših območij za gnezdenje morskih želv v vzhodnem Sredozemlju.
Orange House je privabljal prostovoljce, raziskovalce in turiste z vsega sveta. Mnogi so prvič v življenju videli mladiče želv, kako se izvalijo iz jajc in se odpravijo proti morju.
"Njena ljubezen do želv je bila vidna v vsaki besedi in vsakem dejanju. A prav tako je imela rada ljudi," je po njeni smrti dejal Paul Abi Rached iz organizacije Terre Liban. Po njegovih besedah je prav to njena največja dediščina. "Ni zaščitila le želv. Naučila je ljudi, da jim ni vseeno."
Ostala je tudi med vojno, ki je tokrat ni doživela prvič. Njen dom je bil poškodovan že med vojno med Izraelom in Hezbolahom leta 2006. Kljub temu ni želela oditi. Prijatelji pravijo, da je verjela, da je kot civilistka varna. Tudi v zadnjih tednih, ko so se izraelski napadi na jug Libanona znova stopnjevali, ni želela zapustiti doma.
"Zabarikadirala se je v hiši in verjela, da je na varnem. Nikogar ni sprejemala," je za lokalne medije povedala njena prijateljica in okoljevarstvenica Maha Joumaa.
Ko je izraelski napad zadel njeno hišo, je bila hudo ranjena. Njena pomočnica, Etiopijka, ki je živela z njo, je utrpela opekline, vendar je preživela.
Smrt Mone Khalil prihaja v času, ko se na jugu Libanona znova stopnjuje nasilje med Izraelom in Hezbolahom.
Gibanje, ki ga je ustvarila, pa deluje naprej, poudarjajo njeni sodelavci.