Vojna z Iranom Izrael vsak dan stane 173 milijonov evrov

Po podatkih časnika The Wall Street Jorunal vojna v Iranu Izrael stane okoli 200 milijonov dolarjev (173 milijonov evrov) na dan. Najdražje finančno breme predstavlja prestrezanje iranskih raket, ki lahko samo po sebi znaša več deset milijonov evrov dnevno, je ta teden poročal omenjeni časnik.

Sistemi, kot sta Davidova frača in Puščica 3 – vsak je stal med 700.000 ( več kot 600.000 evrov) in štiri milijone dolarjev (3,5 milijona evrov) – so bili večkrat aktivirani zaradi več kot 400 raket, ki jih je Iran izstrelil v zadnjih dneh kot povračilni ukrep na izraelske napade, ki so se začeli prejšnji teden.