Vojna z Iranom ZDA v le štirih mesecih stala več kot 30 milijard

Poročilo, ki ga je v ponedeljek objavil generalni inšpektorat Ministrstva za obrambo, podaja prvi uradni pregled izgub, ki jih je Washington utrpel v vojni z Iranom med 28. februarjem in 30. junijem. V poročilu je prav tako zapisano, da ZDA zaradi drage vojne primanjkuje streliva in da se soočajo z ozkimi grli v dobavnih verigah, kar je v nasprotju z nedavnimi trditvami predsednika Donalda Trumpa, da proizvajajo "več vrhunskega in elitnega orožja kot kadarkoli v svoji zgodovini". Od začetka vojne konec februarja je Iran redno bombardiral ameriška oporišča v Perzijskem zalivu, za večino teh napadov pa so zalivske države in Washington trdili, da so bili iranski izstrelki prestreženi. Vendar poročilo kaže na znatno škodo in izgube v vrednosti več milijonov dolarjev, poroča Aljazeera. V konfliktu je bilo do zdaj ubitih najmanj 11 pripadnikov ameriške vojske, sedem pa jih je umrlo v incidentih, ki niso bili posledica vojne. Do 30. junija je bilo ranjenih najmanj 417 ameriških vojakov.

Kakšne so še izgube?

F-15: uničeni so bili najmanj štirje lovci, vredni 30 milijonov dolarjev. Trije so bili pomotoma sestreljeni 1. marca nad Kuvajtom, četrti pa je bil sestreljen aprila med operacijo v Iranu. Posadke vseh štirih lovcev so rešili. F-35: vsaj eno večnamensko lovsko letalo tehnologije stealth je bilo poškodovano marca v iranskem napadu. A-10: vsaj eno je bilo sestreljeno v napadu. KC-135: poškodovanih ali uničenih je bilo najmanj sedem teh velikih štirimotornih reaktivnih letal za prečrpavanje goriva v zraku. Eno je strmoglavilo 12. marca v Iraku, pri čemer je umrlo vseh šest članov posadke. Pet drugih letal tega tipa je bilo poškodovanih na tleh v Savdski Arabiji, sedmo letalo pa je bilo vpleteno v še en incident v Iraku.

KC-135 FOTO: Shutterstock

E-3 Sentry: Vsaj eno od teh letal za zgodnje opozarjanje in nadzor iz zraka je bilo poškodovano na tleh v savdskoarabskem letalskem oporišču Prince Sultan. Helikopter HH-60W: Vsaj enega od teh vojaških večnamenskih helikopterjev srednje nosilnosti z dvema motorjema in štirikrakim rotorjem je poškodoval iranski ogenj. MQ-4C Triton: Vsaj eno od teh brezpilotnih nadzornih letal, vrednih 240 milijonov dolarjev in zasnovanih predvsem za pomorsko obveščevalno dejavnost ter nadzor, je aprila strmoglavilo. Helikopter AH-6: Ameriške sile so uničile štiri od teh majhnih in izjemno okretnih helikopterjev, potem ko so ocenile, da jih med bojno operacijo iskanja in reševanja v Iranu ni mogoče rešiti.

F-15E FOTO: Shutterstock

AH-64 Apache: Vsaj enega od teh jurišnih helikopterjev z dvema motorjema, štirikrakim rotorjem in tandem kabino za dvočlansko posadko so 8. junija sestrelili v bližini Hormuške ožine. MQ-9 Reaper: Uničenih je bilo kar 30 teh oboroženih brezpilotnih letalnikov, ki se uporabljajo za nadzor, zbiranje obveščevalnih podatkov in precizne napade.

Večmilijonska škoda na objektih