Vojna z Iranom ZDA v le štirih mesecih stala več kot 30 milijard

Poročilo, ki ga je v ponedeljek objavil generalni inšpektorat Ministrstva za obrambo, podaja prvi uradni pregled izgub, ki jih je Washington utrpel v vojni z Iranom med 28. februarjem in 30. junijem.
V poročilu je prav tako zapisano, da ZDA zaradi drage vojne primanjkuje streliva in da se soočajo z ozkimi grli v dobavnih verigah, kar je v nasprotju z nedavnimi trditvami predsednika Donalda Trumpa, da proizvajajo "več vrhunskega in elitnega orožja kot kadarkoli v svoji zgodovini".
Od začetka vojne konec februarja je Iran redno bombardiral ameriška oporišča v Perzijskem zalivu, za večino teh napadov pa so zalivske države in Washington trdili, da so bili iranski izstrelki prestreženi. Vendar poročilo kaže na znatno škodo in izgube v vrednosti več milijonov dolarjev, poroča Aljazeera.
V konfliktu je bilo do zdaj ubitih najmanj 11 pripadnikov ameriške vojske, sedem pa jih je umrlo v incidentih, ki niso bili posledica vojne. Do 30. junija je bilo ranjenih najmanj 417 ameriških vojakov.
Kakšne so še izgube?
F-15: uničeni so bili najmanj štirje lovci, vredni 30 milijonov dolarjev. Trije so bili pomotoma sestreljeni 1. marca nad Kuvajtom, četrti pa je bil sestreljen aprila med operacijo v Iranu. Posadke vseh štirih lovcev so rešili.
F-35: vsaj eno večnamensko lovsko letalo tehnologije stealth je bilo poškodovano marca v iranskem napadu.
A-10: vsaj eno je bilo sestreljeno v napadu.
KC-135: poškodovanih ali uničenih je bilo najmanj sedem teh velikih štirimotornih reaktivnih letal za prečrpavanje goriva v zraku. Eno je strmoglavilo 12. marca v Iraku, pri čemer je umrlo vseh šest članov posadke. Pet drugih letal tega tipa je bilo poškodovanih na tleh v Savdski Arabiji, sedmo letalo pa je bilo vpleteno v še en incident v Iraku.
E-3 Sentry: Vsaj eno od teh letal za zgodnje opozarjanje in nadzor iz zraka je bilo poškodovano na tleh v savdskoarabskem letalskem oporišču Prince Sultan.
Helikopter HH-60W: Vsaj enega od teh vojaških večnamenskih helikopterjev srednje nosilnosti z dvema motorjema in štirikrakim rotorjem je poškodoval iranski ogenj.
MQ-4C Triton: Vsaj eno od teh brezpilotnih nadzornih letal, vrednih 240 milijonov dolarjev in zasnovanih predvsem za pomorsko obveščevalno dejavnost ter nadzor, je aprila strmoglavilo.
Helikopter AH-6: Ameriške sile so uničile štiri od teh majhnih in izjemno okretnih helikopterjev, potem ko so ocenile, da jih med bojno operacijo iskanja in reševanja v Iranu ni mogoče rešiti.
AH-64 Apache: Vsaj enega od teh jurišnih helikopterjev z dvema motorjema, štirikrakim rotorjem in tandem kabino za dvočlansko posadko so 8. junija sestrelili v bližini Hormuške ožine.
MQ-9 Reaper: Uničenih je bilo kar 30 teh oboroženih brezpilotnih letalnikov, ki se uporabljajo za nadzor, zbiranje obveščevalnih podatkov in precizne napade.
Večmilijonska škoda na objektih
Poročilo prav tako izpostavlja navedbe ameriškega centralnega poveljstva (CENTCOM), da je bilo v iranskih napadih poškodovanih oz. uničenih na stotine zgradb in objektov v ameriških vojaških oporiščih v Kuvajtu, Bahrajnu, Katarju, ZAE, Savdski Arabiji, Iraku, Omanu in Jordaniji. Dodatnih podrobnosti niso navedli.
Škodo so utrpela tudi ameriška diplomatska predstavništva v štirih državah, in sicer v Iraku, Kuvajtu, Savdski Arabiji in ZAE. Skupni stroški znašajo 184 milijonov dolarjev (skoraj 160 milijonov evrov).
Poleg tega je Washington zaradi odrejenih umikov osebja in omejitev potovanja v Bagdadu, Jeruzalemu, Tel Avivu, Kairu, Amanu, Kuvajtu in Muškatu utrpel ocenjene stroške v višini 24,5 milijona dolarjev (okoli 21 milijonov evrov) mesečno.
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