Vojna z 'letečimi krvosesi' v Osijeku: insekticidi, droni, letala

Donava, Drava, številni bajerji in močvirni teren - zaradi toliko površinske vode so topli dnevi v slavonskem Osijeku preprosto nevzdržni. Prebivalci poleti sploh ne morejo stopiti iz hiše, ne da bi jih napadel roj komarjev: "Komarji so resnično zelo velik problem. Močno srbi, pikajo, ne moreš niti stopiti na zrak, iti na sprehod, moraš ostati zaprt noter," pove Slavka, prebivalka Osijeka.

Mesto sicer že leta izvaja obsežne akcije škropljenja z insekticidi, tudi z letali, a to do zdaj ni bilo dovolj učinkovito. "Lansko poletje je bilo res slabo. So škropili in nekaj časa jih ni bilo, ampak vse skupaj je infestacija," pa komentira Igor, še en prebivalec Osijeka, ki opozarja na težavo s komarji.

"Vojna s komarji" bo zato to poletje še bolj intenzivna, za spopad z insekti so letos namreč namenili rekordnih 1,9 milijona evrov. Prvič pa bodo uporabili tudi najsodobnejša orodja za vojskovanje - drone. "Letos bomo poleg cestnih vozil, letal, čolnov in amfibijskih vozil v še močnejši boj s komarji stopili tudi s pomočjo dronov," pove Dragan Vulin, namestnik župana Osijeka.

Komarji namreč niso samo nadležni, vsako leto se pojavlja tudi vedno več tujih vrst, ki širijo nevarne bolezni. Nataša Turić, direktorica Inštituta za javno zdravje OBŽ, poudarja, da komarji najpogosteje svojega obroka krvi ne vzamejo samo eni osebi, temveč več osebam. Tako pa se lahko prenos bolezni še hitreje poveča.

Spopad z letečimi krvosesi podpirajo tudi prebivalci Osijeka. "Vsak evro, ki je vložen v borbo proti komarjem, je dobro porabljen," pravi Igor. Spomenka, prebivalka Osijeka, pa: "Pričakujem, da jih letos sploh ne bo, saj so volitve in bodo obljubljali vse sorte, mogoče pa se jih celo res rešijo."

Včasih pa so najbolj učinkoviti prav stari in preverjeni načini bojevanja, kar potrdi tudi prebivalec Osijeka Julijus: "Ko se usede na roko, ga ubijem. To je najbolj učinkovita metoda."