Vojna za parkiranje: trgovec v tajnosti namestil kamere, zdaj pošilja kazni

V majhnem nemškem mestu se je razplamtela vojna za parkiranje. Številni šokirani meščani z nejevero gledajo kazni, ki so jih dobili v poštne nabiralnike - nekateri so jih v zgolj nekaj dneh prejeli tudi 50 in več. Krivec je trgovska veriga, ki je lani v tajnosti namestila kamere na parkirišče, ki so ga desetletja ljudje uporabljali brezplačno. Še več - čakali so kar 9 mesecev, preden so poslali prve kazni, ki se jih je v tem času nabralo v vrednosti več deset tisoč evrov. Na stran besnih meščanov, ki so v znak protesta bojkotirali trgovca, je stopil tudi župan.