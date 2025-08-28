Vojna za prvo vrsto: namesto v sobah turisti spijo na ležalnikih

30-letni Ben Smith iz Velike Britanije je med svojimi dvotedenskimi počitnicami na Kanarskih otokih posnel video, ki je kmalu postal viralen. V štirizvezdičnem hotelu, v katerem biva, je namreč naletel na bizaren prizor.

Čeprav je bilo zunaj še temno, so bili najboljši ležalniki ob bazenu že zasedeni, in to tri ure, preden ga odprejo za goste hotela. Nekateri Smithovi sodržavljani namreč čez noč kar spijo na ležalnikih, da bi si rezervirali najboljše mesto.

"Ljudje spijo na ležalnikih, da si rezervirajo mesto. Oni rezervirajo ležalnik, a ima hotel pravilo, da z njega odstrani brisačo, če ni nikogar zraven. Zato preprosto spijo na njih," je za Daily Mail razlagal osupli Britanec.