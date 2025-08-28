Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Vojna za prvo vrsto: namesto v sobah turisti spijo na ležalnikih

Tenerife, 28. 08. 2025 08.54 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
11

V hotelu na španskem otoku Tenerife se odvija prava vojna za ležalnike. Da bi rezervirali najboljše mesto ob bazenu, ni dovolj, da na ležalnik položijo brisačo, saj obstaja možnost, da jo bo hotelsko osebje odstranilo. Nekateri britanski turisti so se zato odločili za ekstremno potezo – namesto v sobah čez noč spijo kar na ležalniku.

30-letni Ben Smith iz Velike Britanije je med svojimi dvotedenskimi počitnicami na Kanarskih otokih posnel video, ki je kmalu postal viralen. V štirizvezdičnem hotelu, v katerem biva, je namreč naletel na bizaren prizor. 

Čeprav je bilo zunaj še temno, so bili najboljši ležalniki ob bazenu že zasedeni, in to tri ure, preden ga odprejo za goste hotela. Nekateri Smithovi sodržavljani namreč čez noč kar spijo na ležalnikih, da bi si rezervirali najboljše mesto. 

"Ljudje spijo na ležalnikih, da si rezervirajo mesto. Oni rezervirajo ležalnik, a ima hotel pravilo, da z njega odstrani brisačo, če ni nikogar zraven. Zato preprosto spijo na njih," je za Daily Mail razlagal osupli Britanec. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je malo neumno. Če ljudje ne bi rezervirali ležalnikov, ki jih ne potrebujejo, potem ne bi bilo problema. Oni so tisti, ki ustvarjajo problem," meni. Kot je še dodal, si nekateri turisti rezervirajo po več ležalnikov hkrati, četudi jih ne potrebujejo. 

Zdaj že viralni posnetek je nastal v hotelu Gf Fanabe na španskem otoku Tenerife. 

ležalniki turisti tenerife
Naslednji članek

Z umetno inteligenco simulirali izbruh vulkana: kaj bi se zgodilo s Tokiem?

Naslednji članek

Za Dejstva o domnevnih zlorabah spregovorili nekdanji judoistki

KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
28. 08. 2025 09.39
Sprašujejo,zakaj Turčija in ne Hrvaška . Cenejša je pa ustašev ni!
ODGOVORI
0 0
Truth
28. 08. 2025 09.36
Seveda je neumno. Z AI bodo povprečni ljudje pa še bolj neumni. Že dobivam odgovore AI pravi, AI to, AI ono...potem pa pomagi. Ja naj ti AI nardi, nos dol, pa kolk si mi rečejo. , jst? Sej ti nonstop mene zabivaš z AI...pa rešta z AI....zdej ta problem k ti je pipa v nos začela špricat. :)
ODGOVORI
0 0
MEDKO
28. 08. 2025 09.33
+2
Na morje ne grem zato da bom potem na bazenu
ODGOVORI
2 0
Blue Dream
28. 08. 2025 09.32
+1
bistri ravno niso
ODGOVORI
1 0
bronco60
28. 08. 2025 09.30
+2
V urvatiji isto, na bazenu ležalniki pokriti z brisačami, pa cel dan nikogar, proti večeru pa pridejo in se utrujeni vležejo. Verjetno bi jim moral te brisače zmetat v kot, kot to počno redarji na obali.
ODGOVORI
2 0
Hehedemokrat
28. 08. 2025 09.28
+6
Homo sapiens je najbolj nagnusno bitje v celem vesolju
ODGOVORI
6 0
wsharky
28. 08. 2025 09.25
+2
res so nekateri ljudje čudni
ODGOVORI
2 0
Wolfman
28. 08. 2025 09.24
+0
Dobra plat te novice pa je to, da v Španiji ni več toliko Izraelskih gostov, ker ti bi pa poleg ležalnikov pobrali še senčnike, mize, stole. Ja ljudje, to so izraelski turisti. Če ne verjamet, si od včerja pogljete posnetke iz Sirije, kako so Izraelci pokradli 30 kamel Sirijcem na njihovi Sirijski zemlji!
ODGOVORI
2 2
Blue Dream
28. 08. 2025 09.33
saj jih poznamo ne skrbi
ODGOVORI
0 0
severnik
28. 08. 2025 09.33
+1
Ker lepa vzporednica, od kamel do ležalnikov. Drugače pa Izraelci res vse pokradejo na potovanjih, celo vijake iz omar znajo pobrat.
ODGOVORI
1 0
JOKS klub
28. 08. 2025 09.22
+2
Smilijo se mi....
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163