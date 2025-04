Vojne načrte delil v skupinskem klepetu z ženo, bratom in odvetnikom

Vir, ki je spregovoril za Reuters in naj bi bil seznanjen z zadevo, je povedal, da je drugi klepet vključeval približno 12 ljudi in da je bil odprt med postopkom potrditve nominacije Hegsetha, predvsem za razpravo o administrativnih zadevah, ne o operativnih vojaških načrtih. Vendar pa naj bi v tej skupini vseeno delili podatke o času letalskih napadov.

Pozivi k odstopu

Tiskovni predstavnik Pentagona Sean Parnell je kritiziral medije, da ti za svoj edini vir informacij vzemajo bivše nezadovoljne uradnike ministrstva. "Mediji, ki sovražijo Trumpa, so še vedno obsedeni z uničenjem vsakogar, ki se bori za njegovo agendo. Toliko smo že naredili za ameriške vojake in ne bomo se ustavili," je dejal Parnell. Tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly pa je dejala: "Tisti, ki so bili nedavno odpuščeni zaradi odtekanja informacij, še naprej upogibajo resnico, da bi nahranili svoj ego in sabotirali predsednikovo politiko."

Demokratski predstavniki pa menijo, da Hegseth ne more več opravljati svoje funkcije. "Znova odkrivamo, kako je Pete Hegseth ogrožal življenja," je zapisal vodja senatne manjšine Chuck Schumer. "Toda Trump je še vedno prešibek, da bi ga odstranil. Pete Hegseth mora oditi." Senatorka Tammy Duckworth je dejala, da mora Hegseth odstopiti.