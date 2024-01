'Vojne si ne želimo, vendar se ji ne nameravamo izogniti'

Retorika severnokorejskega voditelja je bila vedno sovražna, zdaj pa je dosegla nov mejnik. Grozi namreč še z uničenjem simbolne strukture, ki jo je zgradil njegov oče Kim Jong Il , struktura pa predstavlja tudi načela njegovega dedka Kim il Sunga o ponovni združitvi Severne in Južne Koreje, piše CNN. A trenutni voditelj očitno ni nasledil miroljubnih nagnjenj svojih prednikov in se je odločil za bolj drzno potezo.

Severna in Južna Koreja sta namreč dolgo let razglašali končni cilj, da nekega dne znova mirno združita polotok. Vendar se Kimova najnovejša retorika odmika od cilja ponovne združitve in namesto tega drži vse bolj sovražni pristop do svoje sosede. Še toliko bolj zdaj, ko je Kim Džong Un Južno Korejo označil za "neizprosnega sovražnika". Iz ustave je treba črtati izraze, kot so neodvisnost, mirna združitev in velika narodna enotnost, je, kot poročanje severnokorejskih medijev povzemajo tuje tiskovne agencije, zahteval Kim. Na zasedanju parlamenta je znova obtožil Seul, da si prizadeva strmoglaviti njegov režim. "Vojne si ne želimo, vendar se ji tudi ne nameravamo izogniti," je poudaril.

"Kim Džong Un vzpostavlja svoj način združevanja, ki temelji na moči, s čimer razbija zapuščino Kim il Sunga in Kim Džong Ila," je dejal Jeong Eun-mee, raziskovalec na Korejskem inštitutu za nacionalno združevanje. Devetnadstropni lok, imenovan Spomenik Trem listinam narodne združitve, ki se razteza čez avtocesto med Pjongjangom in demilitariziranim območjem, je bil dokončan leta 2001, po dveh letih gradnje.

"Morali bi popolnoma odstraniti spomenik in sprejeti druge ukrepe, da bi popolnoma odstranili koncept ponovne združitve," je dejal Kim za korejsko tiskovno agencijo, ki jo povzema CNN. Kot je pojasnil, se je "nevarnost izbruha vojne precej povečala", če bo treba, pa bo celoten polotok zavzel s silo.