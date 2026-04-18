Tujina

Naftni vojni dobičkarji: na uro jim kapne dodatnih 30 milijonov dolarjev

London, 18. 04. 2026 18.23 pred 1 uro 2 min branja 31

Avtor:
N.L.
Obrat za nafto družbe Saudi Aramco

100 največjih naftnih in plinskih podjetij je v prvem mesecu vojne na Bližnjem vzhodu vsako uro ustvarilo več kot 30 milijonov dolarjev (25,4 milijona evrov) izrednega dobička. Stroški Evropske unije za fosilna goriva so se od začetka vojne v Iranu povečali za 22 milijard evrov. Vse glasnejši so zato pozivi k obdavčitvi nepričakovanih dobičkov energetskih podjetij.

Visoke cene goriv v Nemčiji v začetku aprila.
FOTO: Profimedia

Medtem ko se je cena za sodček nafte v marcu v povprečju gibala okoli 100 dolarjev (84 evrov) in so se cene na bencinskih servisih po vsem svetu občutno zvišale za navadne potrošnike, je največjim naftnim družbam Saudi Aramco, Gazprom in ExxonMobil v tretjem mesecu leta kapnilo za dodatnih 23 milijard dolarjev (19,5 milijarde evrov) izrednega dobička. Do konca leta bodo zaslužili še 234 milijard dolarjev (198,5 milijarde evrov), kaže analiza podatkov Rystad Energy, ki so jih analizirali pri Global Witness.

Na eni strani torej veliki dobički, na drugi vse višje cene goriv za navadne potrošnike. Več držav je, da bi omilile cunami podražitev za potrošnike, znižalo davke na goriva.

Aramco, večinoma državno podjetje iz Savdske Arabije, na dan ustvari 250 milijonov dolarjev dobička (212 milijonov evrov). Če bo cena za sod vztrajala na okoli 100 dolarjev, bo podjetje do konca leta zaslužilo še dodatnih 25,5 milijarde dolarjev (21,6 milijarde evrov), navaja britanski Guardian.

Davek na izredne dobičke?

Vse glasnejši so torej pozivi k uvedbi davka na izredne dobičke. Finančni in gospodarski ministri Avstrije, Nemčije, Italije, Portugalske in Španije so Evropsko komisijo že pozvali, naj uvede davek na presežne dobičke energetskih podjetij. Kot razlog so v pismu, naslovljenem na komisarja za podnebje Wopkeja Hoekstro, navedli, da ta podjetja izkoriščajo krizo, ki jo je povzročila vojna v Iranu. Podobne ukrepe so sicer uvedli tudi ob začetku vojne v Ukrajini in v času energetske krize leta 2022.

Prilive od davka bi morali po njihovem mnenju nameniti za financiranje začasnih ukrepov za zmanjšanje bremena za potrošnike in omejitev rasti inflacije, ne da bi pri tem dodatno obremenili proračune držav članic.

Tankerji družbe Saudi Aramco
FOTO: Profimedia

Zelence medtem štejejo tudi v Rusiji. Gazprom, Rosneft in Lukoil naj bi do konca leta ustvarili za skoraj 24 milijard dolarjev (20,2 milijarde evrov) vojnega dobička zaradi dogajanja v Iranu. Marca pa so Rusi v primerjavi s februarjem izvoz nafte povečali za kar 50 odstotkov.

Ameriški ExxonMobil naj bi ob nespremenjenih razmerah zaslužil 11 milijard (9,3 milijarde evrov) presežnih dobičkov, Shell pa 6,8 milijarde dolarjev (5,7 milijarde evrov).

Podatki torej kažejo, da bogatijo podjetja, ki so glavni nasprotniki boja proti spreminjanju okoljske politike, opozarjajo pri britanskem Guardianu. Poznavalci pa kot eno večjih zaščit potrošnikov vidijo energijo iz obnovljivih virov. Ob tem opozarjajo, da se globalne krize na eni strani prelijejo v vse manjšo kupno moč potrošnikov in na drugi v ogromne vojne dobičke, ki kažejo na veliko odvisnost od fosilnih goriv. Prav zgoraj omenjeni davek na izredne dobičke bi po ocenah nekaterih analitikov morali uporabiti za pospešitev prehoda na zeleno energijo.

Razlagalnik

Izraz 'nepričakovani dobiček' se nanaša na nenaden in velik porast dobička podjetja, ki ni posledica njihovih lastnih prizadevanj, inovacij ali večje učinkovitosti, temveč je rezultat zunanjih okoliščin, na katere podjetje nima vpliva. V primeru energetskih podjetij gre pogosto za nenaden skok cen surovin na svetovnem trgu zaradi geopolitičnih kriz, vojn ali naravnih nesreč. Ker podjetja v takšnih razmerah ustvarijo ogromne presežke brez dodatnih investicij, se pogosto pojavijo politične zahteve po njihovi dodatni obdavčitvi, saj se takšen dobiček dojema kot posledica sreče ali izkoriščanja kriznih razmer.

Wopke Hoekstra je nizozemski politik, ki v Evropski komisiji opravlja funkcijo evropskega komisarja za podnebne ukrepe. Njegova glavna odgovornost je usmerjanje evropske politike na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, spodbujanje prehoda na zeleno energijo in doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora. Kot ključna oseba pri oblikovanju podnebne strategije EU se pogosto sooča z izzivi, kako uskladiti gospodarske interese energetskega sektorja s potrebo po hitrejšem prehodu na trajnostne vire energije.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
V Gazi ubita voznika tovornjakov z vodo

KOMENTARJI31

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Bad Minton
18. 04. 2026 19.52
Največji vojni dobičkarji so DRŽAVE, ker je poberejo največji del cene goriva !
Anion6anion
18. 04. 2026 19.51
Nič novega. Po vsaki krizi so bogati še bogatejši. Ti še vedno znova izkazuje.
Zalchi
18. 04. 2026 19.50
Kaj zdaj? A čmo se delat presenečene al kr direkt povemo, da to vemo že od prve podrqžitve
Yon Dan
18. 04. 2026 19.47
V ceni litra nafte in bencina, je cca 70% raznoraznih lopovskih davkov. Če je nafta 1€, je davkov 0,7€, če je cena 2€ je davkov 1,4€. To pomeni da so države največji vojni dobičkar. Mi, ki nas tako kradejo z davki na davke, smo pa okradeni. Seveda so dobičkarji tudi proizvajalci, prodajalci. Največji pa so lopovske države. Za nafto, bencin se vsi zgražajo. Poglejte lopovske cene izdelke na Petrolu. Pol litra Radenske je 2€.
Maribor?an 1
18. 04. 2026 19.43
Lopovi .....
Gospod .
18. 04. 2026 19.36
Neverjetni da to 24ur objavi. Bogati služijo s tem da joj. Norčevanje iz normalnih ljudi. Komur se to do zdaj ni jasno so je bogi. Enako je bila Korona za primer.
Omizje
18. 04. 2026 19.34
še usaka vojna se je začela zaradi dobička določenih
jedupančpil
18. 04. 2026 19.16
k bi jim bilo vsaj kdaj dovolj.... ah sej zemlja bo vse zglihala
a res1
18. 04. 2026 18.57
Če verjameš... Pozabili ste napisat naj bi.
BBcc
18. 04. 2026 18.55
Zaradi dobičkov se to tudi dogaja. Raja pa nastrada.
takoti
18. 04. 2026 18.54
Davek na b....e iz Bruslja in SLO parlamenta. Prej odvisnost od Rusije, sedaj od Amerike in njenih proxyev. Koliko je pa nekdo lahko n....n?
Kardinal v Kristusu
18. 04. 2026 18.52
7. Oktobra so Iran, Libanon, Sirija in Palestina izvedli smrtonosne barbarske napade na nebogljeno izbrano ljudstvo Izraela. Izrael ima pravico do samoobrambe in Slovenija ga pri tem podpira!
rok1211
18. 04. 2026 18.53
kaplja v morje proti morilskim pohodom Izraela
Melonija
18. 04. 2026 19.29
To je laž. Izrael je izvedel ta napas nad lastnimi prebivalci da ima razlog za izbris palestincev. Še satanjahu je sam izjavil da so financirali hamas.
Anion6anion
18. 04. 2026 19.52
Res si dober provokator.
mastablasta
18. 04. 2026 18.50
aha. se pravi nimajo večjih stroškov samo izgovor za večjo maržo so končno dobili. spet bodo visoke nagrade v Petrolu...
Kardinal v Kristusu
18. 04. 2026 18.49
Janša podpira pravico Izraela do samoobrambe! Slovenija podpira pravico Izraela do samoobrambe! Iran pa naj kar zapira svojo Hormuško pipico, ne gane nas!
BBcc
18. 04. 2026 18.55
Janša je za debile.
Teleport
18. 04. 2026 18.58
Bbbc Doro si se izdal
BBcc
18. 04. 2026 19.00
Tele. Dobro si se zlagal.
GLUPI DAVKI
18. 04. 2026 18.47
Dobro jutro Kolumbo
Slovenska pomlad
18. 04. 2026 18.40
Kako lepo,da so cenzorji v službi,in da ne smeš komentirati Izraelskega uboja voznikov tovornjakov z vodo.Res me veseli,da ste v službi cionistov.
Kardinal v Kristusu
18. 04. 2026 18.45
Leva antisemitska propaganda
Yon Dan
18. 04. 2026 18.38
Glede na to, da so največja postavka v ceni nafte kup davkov, so največji vojni dobičkar države, ki nas keadejo na vsakem koraku. One morajo sedaj vračati ljudem.
Old_geezer
18. 04. 2026 18.34
Davek na izredne dobičke se morda populistično dobro sliši. Ampak če bodo taki dobički dodatno obdavčeni, potem podjetja ne bodo motivirana imeti ravno za taka obdobja dodatnih kapacitet, ki jih lahko uporabijo za povečanje proizvodnje. Se pravi bodo krize v primerih pomanjkanja hujše kot bi lahko bile. Dodatne kapacitete nekaj stanejo.
August Landmesser
18. 04. 2026 18.34
desničarska kapitalistična banda pač...levi nikoli ne more biti kapitalist ker to NI leva...Tej desničarji ne glede na branžo bi človeka odrli iz kože za svoj profit...
Old_geezer
18. 04. 2026 18.45
Neko brezvezno ideološko nabijanje o levih in desnih. Nafta ne pride sama na drugem koncu sveta iz zemlje, se rafinira in se nekako znajde na bencinski črpalki. In to na način da je proces varen in karseda čist. In to dnevno v stotinah milijonov litrov. Za manj kot 2 EUR na liter z davki vred. Verjetno misliš da je to tvoja "pravica". No, ni. Pa če se še toliko jeziš o levih in desnih.
peglezn
18. 04. 2026 18.56
dobro vzgojen levičar v vsem vidi ideološki boj...
BBcc
18. 04. 2026 18.58
Nevzgojen desničar vidi samo Janšo.
Forum strokovnjaki
18. 04. 2026 19.20
revež, lahko po tem takem ti delaš zastonj, da ne boš kapitalist in delal za denar..
Gospod .
18. 04. 2026 19.38
Daj no. Levi ali desni. Bogati služijo. Ti pa se obračaš v revščini.
