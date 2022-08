Vojni turizem: spijte kavo, oglejte si znamenitosti, bombe in ruševine

Platforma Visit Ukraine organizira oglede "pogumnih ukrajinskih mest". Ponujajo potovalno zavarovanje, turističnega vodnika, ki pozna mesto in vam bo celo pokazal, kam se lahko zatečete v nujnih primerih, poroča hrvaški RTL.

"V tem zahodnem delu Ukrajine ni težav, tukaj ni nobenih vojaških akcij, težave lahko povzročajo samo alarmi, ki so lahko tudi dva-, tri- ali štirikrat na dan. In povsod je policijska ura od 23. ure zvečer do šestih zjutraj," pravi Denis Ivančič, Hrvat v Ukrajini.

Samo priti morate in potem se lahko za štiri evre s posebnim vodnikom sprehodite po večernem Lvovu, za 50 evrov si lahko ogledate Odeso, se sprehodite po ruševinah, si ogledate tanke, vojake, vojno od blizu. Kopanja zaenkrat ni, ker se je še prenevarno približati Črnemu morju. Postelje so proste in čakajo na vas.