Vojaki bodo od ponedeljka dostavljali gorivo na bencinske servise

Vlada je sporočila, da bodo delavci, ki bodo v državo prispeli od konca oktobra, zdaj lahko z novo izdanimi začasnimi vizumi tam ostali do 31. decembra. Pri tem so dodali, da vizumi ne bodo dolgoročna rešitev, in zaprosili, naj delodajalci vlagajo v britansko domačo delovno silo.

Zaradi brexita so mnogi tuji vozniki morali zapustiti Veliko Britanijo, kar je prizadelo različne sektorje, od prehranskega do gradbenega. Številni vozniki v državi so namreč prihajali iz vzhodne Evrope in jim nova migrantska politika ni šla na roko. Številni pa so se v domače države vrnili tudi zaradi zdravstvene krize, ki jo je povzročil covid-19.