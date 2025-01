Poljska vojska izgubila protitankovske mine, te končale v skladišču trgovine

Poljski mediji so poročali, da lani poleti med raztovarjanjem vlaka z vojaško opremo vojaki niso raztovorili celotne pošiljke. Na vlaku so tako ostale protitankovske mine. General Artur Kepczynski, odgovoren za logistiko, naj bi informacije o tem skrival pred nadrejenimi, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

O incidentu so bili obveščeni šele, ko so mine našli v skladišču trgovine IKEA in poklicali vojsko, češ kdaj bodo prišli in mine prevzeli.

Poljski obrambni minister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz je Kepczynskega v četrtek odslovil, a v uradnem sporočilu ni podal razloga. Naj pa bilo njegove dejanje povezano prav s preiskavo dogajanje lanskega poletja.

Preiskavo dogodka so sprožili lani in trenutno še vedno poteka, je v petek po poročanju portala Politico potrdilo poljsko državno tožilstvo.