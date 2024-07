Vojska je molčala, zdaj pa naj bi opazili AIM-174: 'Milo rečeno – intrigantno'

Različica rakete SM-6 – verjetno najdaljše rakete zrak-zrak, kar jih je kdaj imela ameriška mornarica – znane tudi kot RIM-174, je bila opažena na lovcih ameriške mornarice F/A-18E/F Super Hornet med vojaško vajo Rim of the Pacific (RIMPAC), ki poteka vsaki dve leti in je največja mednarodna pomorska vaja na svetu.

Te rakete so označene kot AIM-174B, kar pomeni, da gre za raketo zrak-zrak zelo dolgega dosega, čeprav lahko to orožje zadene tudi visoko prioritetne cilje na tleh, kot so mesta zračne obrambe in bojne ladje.

Fotograf, ki ga kot vir navaja The War Zone, je dejal, da je v bazi Pearl Harbor-Hickam na Havajih opazil F/A-18E, ki je med treningom nosil par teh izstrelkov. Navedel je tudi, da je bil opažen še en Super Hornet kot del iste vaje, in da je vsako letalo nosilo par raket NAIM-174B, pri čemer je 'N' oznaka, da rakete prirejene za testiranja.

The War Zone ocenjuje, da je dejstvo, da so se te rakete pojavile med vajo RIMPAC, "milo rečeno – intrigantno". To bi lahko kazalo na taktična testiranja, lahko pa bi tudi nakazovalo, da bo aktivni AIM-174B uporabljen kot del vaje ali pa, da bodo v okviru vaje potopili odsluženo USS Tarawa.