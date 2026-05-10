Tujina

Vojska s padali na oddaljen otok na pomoč okuženemu Britancu

Edinburg, 10. 05. 2026 12.32

Ne.M.
Britanski vojaški zdravniki s padali na otok Tristan da Cunha

Britanski vojaški zdravniki so se s padali spustili na oddaljeni atlantski otok Tristan da Cunha, da bi pomagali britanskemu državljanu, pri katerem sumijo, da ima hantavirus. Sredi aprila je moški zapustil križarko, ki jo je prizadel izbruh virusa.

Moški je prve simptome zaznal dva tedna po odhodu z ladje. Med izolacijo naj bi bil v stabilnem stanju, poroča BBC. Spomnimo, na ladji je bilo potrjenih šest primerov virusa, vključno z dvema Britancema.

V soboto so iz letala RAF A400M spustili tudi kisik, zaloge na otoku pa so bile na "kritični ravni", je sporočilo ministrstvo za obrambo. Skoraj mesec dni po prvi smrti na krovu ladje MV Hondius je plovilo zdaj prispelo na otok Tenerife, kjer potekajo načrti za pomoč pri repatriaciji več kot 100 ljudi na obalo.

Britanec, ki živi na Tristan da Cunhi, se je izkrcal 14. aprila, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

'Izjemno zahtevne' okoliščine

Ekipa šestih padalcev in dveh zdravnikov iz 16. letalske jurišne brigade se je s padali spustila na otok v južnem Atlantskem oceanu, ki velja za enega najbolj oddaljenih otokov na svetu. Prileteli so z letališča RAF Brize Norton.

Dva padalca sta skočila skupaj z medicinsko sestro intenzivne nege in zdravnikom intenzivne nege. Po navedbah ministrstva za obrambo je to prvi primer, kjer je britanska vojska s padalom spustila medicinsko osebje. Zunanja ministrica Yvette Cooper je ob tem dejala, da gre za izjemno operacijo, "ki odraža našo neomajno zavezanost ljudem naših čezmorskih ozemelj in britanskim državljanom, kjer koli že so".

Minister za oborožene sile Al Carns je dejal, da so bile okoliščine "izjemno zahtevne". Tristan da Cunha, ki ima 221 prebivalcev, nima letališča in je dostopen le z ladjo. Povprečni veter na otoku pa pogosto presega 40 kilometrov na uro, kar povzroča težke razmere za padalce, je sporočilo ministrstvo za obrambo.

Dva britanska državljana s potrjenim primerom virusa se zdravita na Nizozemskem in v Južni Afriki. Noben drug britanski državljan, ki je ostal na ladji Hondius, ne poroča o simptomih, vendar so pod nadzorom, je sporočila Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA).

Medtem sta se dva Britanca prostovoljno izolirala doma v Združenem kraljestvu, potem ko sta se z ladje izkrcala na Sveti Heleni 24. aprila, še preden je bil potrjen prvi primer hantavirusa. Preostalih 22 britanskih potnikov naj bi domov s Tenerifov odletelo s čarterskim letom. Odpeljali jih bodo v bolnišnico Arrowe Park v Wirralu v Merseysideu, kjer bodo 45 dni izolirani. UKHSA jih bo spremljala in po potrebi testirala.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

EU Dig. Cenzura
10. 05. 2026 14.42
Pa sej to ni res, kako lahko kaj takega sploh pisete, oz. pocnete tako kalvarijo. Ne nasedamo! PIKA
lakala28
10. 05. 2026 14.41
Sestra bi bila dovolj za nego in dvig morale. Ostali so šli malo na izlet?
ivan ivanović
10. 05. 2026 14.36
Zdaj pa prosim lepo gospodje še napišite okužencem, lepo vas prosimo da ne okužite koga. Joj ga lahko nasrka cel svet da se tole mal zmutira
ivan ivanović
10. 05. 2026 14.36
V starih dobrih časih na tistega pacienta na otoku ne bi metali zdravila ampak kaj drugega
lakala28
10. 05. 2026 14.42
In jajo bi nas že zaprl v občine in zaprl šole ter poslal dohtarje domov na dvojne dodatke.
periot22
10. 05. 2026 14.32
🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑🐑
aljoteam
10. 05. 2026 14.29
Vsak dan kakšna novica o Britancih po svetu. Hvala za ažurno poročanje :)
Rde?a pesa in hren
10. 05. 2026 14.24
NO, saj je Holob reševal naše influencere iz Dubaja, one, k iso potem prišli domov po lasne podaljške, da so menda šli lahko nazaj v Dubaj. Kaj pa to? A to ni nič? Z ato smo Slovenci plačali 1.5 mijna teurov. Z aone influencere, ki so da ne rečem delali kaj. In potem bili še nezahvalni do Holoba in vseh nas , ki smo jim plačali iskanje lasnih podaljškov. Tak ebi jaz spravil na Holi otok... kako in kaj se je delalo tam pod žgočim soncem, vsi vemo.
lakala28
10. 05. 2026 14.43
Kako zelo značilno za bolnikove podrepnike. Jasno je, da j v vsakem žitu nekaj plevela in tudi med reševanjem turistov se je kakšen našel, ki tja ne spada. A za to ni treba stvar ijemati iz konteksta in iskati dlako v jajcu za pljuvanje.
Nace Štremljasti
10. 05. 2026 14.16
smo ževsi slinasti ob taki novici,najlepša hvala
mito24
10. 05. 2026 13.59
Ljudje bi zavzeli, pokukali in okužili še zadnje kotičke na zemlji, kakšna radovednost
NeXadileC
10. 05. 2026 13.54
Vse skupaj z ladjo je fest svezivne populacije na odziv, v primeru nove pandemije. Tole zdaj pozorno spremljajo in analizirajo.
Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico
Ko najstniku zavre kri: Kako razumeti izbruhe jeze in čustvena nihanja
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tedenski horoskop: Tehtnice čaka romantika, kozorogi so osredotočeni na cilje
Dnevni horoskop: Raki bodo občutljivi, energija levov pa magnetna
Koliko kave lahko spijemo na dan? Strokovnjaki razkrivajo, kaj je še varno
Preprosta vaja ploskanja, ki lahko kaže na možganski tumor
Znaki vnetja debelega črevesa, ki jih ne smete spregledati
Bi radi shujšali? Preverite pomen cirkadianega ritma pri obrokih
Katera znamenja najhitreje zapravljajo?
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Fitnes z Victorio Beckham: David Beckham navdušen nad njeno postavo
Veste, da oddajate svetlobo?
Kako pravilno presaditi sobne rastline: vodič za začetnike v 5 korakih
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Blanca
Kmetija
Naključni morilec
