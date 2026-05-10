Vojska s padali na oddaljen otok na pomoč okuženemu Britancu

Moški je prve simptome zaznal dva tedna po odhodu z ladje. Med izolacijo naj bi bil v stabilnem stanju, poroča BBC. Spomnimo, na ladji je bilo potrjenih šest primerov virusa, vključno z dvema Britancema.

V soboto so iz letala RAF A400M spustili tudi kisik, zaloge na otoku pa so bile na "kritični ravni", je sporočilo ministrstvo za obrambo. Skoraj mesec dni po prvi smrti na krovu ladje MV Hondius je plovilo zdaj prispelo na otok Tenerife, kjer potekajo načrti za pomoč pri repatriaciji več kot 100 ljudi na obalo.

Ekipa šestih padalcev in dveh zdravnikov iz 16. letalske jurišne brigade se je s padali spustila na otok v južnem Atlantskem oceanu, ki velja za enega najbolj oddaljenih otokov na svetu. Prileteli so z letališča RAF Brize Norton.

Dva padalca sta skočila skupaj z medicinsko sestro intenzivne nege in zdravnikom intenzivne nege. Po navedbah ministrstva za obrambo je to prvi primer, kjer je britanska vojska s padalom spustila medicinsko osebje. Zunanja ministrica Yvette Cooper je ob tem dejala, da gre za izjemno operacijo, "ki odraža našo neomajno zavezanost ljudem naših čezmorskih ozemelj in britanskim državljanom, kjer koli že so".

Minister za oborožene sile Al Carns je dejal, da so bile okoliščine "izjemno zahtevne". Tristan da Cunha, ki ima 221 prebivalcev, nima letališča in je dostopen le z ladjo. Povprečni veter na otoku pa pogosto presega 40 kilometrov na uro, kar povzroča težke razmere za padalce, je sporočilo ministrstvo za obrambo.

Dva britanska državljana s potrjenim primerom virusa se zdravita na Nizozemskem in v Južni Afriki. Noben drug britanski državljan, ki je ostal na ladji Hondius, ne poroča o simptomih, vendar so pod nadzorom, je sporočila Agencija za zdravstveno varnost Združenega kraljestva (UKHSA).

Medtem sta se dva Britanca prostovoljno izolirala doma v Združenem kraljestvu, potem ko sta se z ladje izkrcala na Sveti Heleni 24. aprila, še preden je bil potrjen prvi primer hantavirusa. Preostalih 22 britanskih potnikov naj bi domov s Tenerifov odletelo s čarterskim letom. Odpeljali jih bodo v bolnišnico Arrowe Park v Wirralu v Merseysideu, kjer bodo 45 dni izolirani. UKHSA jih bo spremljala in po potrebi testirala.