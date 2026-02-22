Vojska ubila vplivnega narko šefa, karteli na cestah zažigajo vozila

Mehiško obrambno ministrstvo je potrdilo, da je bil Nemesio Oseguera Cervantes, znan tudi kot 'El Mencho', ubit med vojaško operacijo, ki jo je vojska izvedla ob zori v Jaliscu.

Mehiški mediji poročajo, da karteli v znak maščevanja po vsej državi, zlasti na severu in severozahodu, zdaj postavljajo cestne blokade in zažigajo avtomobile. Prebivalci poročajo tudi o oboroženih moških na avtocestah.

Ameriško zunanje ministrstvo je izdalo opozorilo svojim državljanom, ki se trenutno nahajajo v mehiških zveznih državah Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero in Nuevo Leon. Pozvali so jih, naj si najdejo varno skrivališče.