Tujina

Vojska ubila vplivnega narko šefa, karteli na cestah zažigajo vozila

Ciudad de Mexico, 22. 02. 2026 20.53 pred 54 minutami 1 min branja 15

Avtor:
M.S.
Zažiganje vozil na cestah po smrti vodje kartela

Mehiška vojska je med operacijo v zvezni državi Jalisco ubila najbolj iskanega mehiškega kriminalca in vodjo zloglasnega ter vplivnega mamilarskega kartela Jalisco Nueva Generación. ZDA so za informacije, ki bi vodile do prijetja narko šefa, znanega pod vzdevkom 'El Mencho', ponujale nagrado v višini 15 milijonov dolarjev.

Mehiško obrambno ministrstvo je potrdilo, da je bil Nemesio Oseguera Cervantes, znan tudi kot 'El Mencho', ubit med vojaško operacijo, ki jo je vojska izvedla ob zori v Jaliscu.

Mehiški mediji poročajo, da karteli v znak maščevanja po vsej državi, zlasti na severu in severozahodu, zdaj postavljajo cestne blokade in zažigajo avtomobile. Prebivalci poročajo tudi o oboroženih moških na avtocestah.

Ameriško zunanje ministrstvo je izdalo opozorilo svojim državljanom, ki se trenutno nahajajo v mehiških zveznih državah Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero in Nuevo Leon. Pozvali so jih, naj si najdejo varno skrivališče.

ZDA so sicer za informacije o El Menchu ponujale 15-milijonsko nagrado (12,7 milijona evrov). Od leta 2017 je bilo na ameriških tleh proti njemu vloženih že več obtožnic.

Kartel Jalisco Nueva Generación je ena najmočnejših in najhitreje rastočih kriminalnih združb v Mehiki. Februarja ga je Trumpova administracija razglasila za teroristično organizacijo, poroča Sky News.

El Mencho, vodja kartela Jalisco Nueva Generación.
El Mencho, vodja kartela Jalisco Nueva Generación.
FOTO: Profimedia

Prisoten je v vseh ameriških zveznih državah in je poleg kartela Sinaloa eden od vodilnih tihotapcev kokaina v ZDA. Oba kartela s proizvodnjo metamfetaminov in fentanila služita milijarde evrov.

Kartel, ki mu je poveljeval El Mencho, je leta 2020 v mehiški prestolnici med drugim izvedel drzen poskus atentata na takratnega šefa policije v Ciudad de Méxicu.

el mencho mehika karteli

Skrivnostni dobrotnik mestu podaril 21 kilogramov zlatih palic

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
jank
22. 02. 2026 21.48
Če bi imel pomoč poslancev NSi kot oni lumpi na Darsu, bi mu šli poizvedat na policijo, če mu prisluškujejo. Tipu bi sporočili, da mu prisluškujejo in sledijo, on bi jim odgovoril "top" kot Vrtovec in bi se skril globoko v mišjo luknjo. NSi takoj v Mehiko!
Odgovori
+1
1 0
Pfolca
22. 02. 2026 21.47
Kartel CJNG je razpisal nagrado v višini 1200 ameriških dolarjev za vsakega ubitega policista ali vojaka. Masaker na obzorju 🚨
Odgovori
0 0
Janez23
22. 02. 2026 21.45
Ja, Trump ima prav, postaviti ograjo in kriminalcem preprečiti prihod v ZDA.
Odgovori
+6
6 0
Pfolca
22. 02. 2026 21.40
Karteli postavljajo zasede na cestah, pickupi nacionalne garde gorijo kot bakle, prerešetani kot sir od ricol
Odgovori
+0
2 2
Pfolca
22. 02. 2026 21.37
Mesto Guadalahara, karteli zazvzeli letališče, letala gorijo, v bolnišnicah panika, gledam video material, oboroženi so bolje kot SV, oklepniki ni da ni, govori se o številki 25.000 glav z eno samo željo ubiti čim več, noro
Odgovori
+6
6 0
Mirko papež
22. 02. 2026 21.33
Pa bo šla spet cena na ulici gor😆katastrofa
Odgovori
+0
1 1
iziizi
22. 02. 2026 21.28
Vauuu in kaj zdaj bomo jokal zanjim koliko druźin ima na vesti
Odgovori
+3
3 0
Kaimlplut
22. 02. 2026 21.23
verjetno vse zaigrano on pa kje v banana republiki uživa
Odgovori
-2
2 4
Vladna norost
22. 02. 2026 21.14
Mehiška vojska bi jih morala počistiti, Trump bi jim moral poslati dodatne sile. Potem pa samo čiščenje.
Odgovori
+11
11 0
borjac
22. 02. 2026 21.09
Kaj pa bo sedaj Trump raketiral ???
Odgovori
+1
4 3
pepe2
22. 02. 2026 21.06
Čestitke Mehičanom!
Odgovori
+13
13 0
Zedd
22. 02. 2026 21.05
Čisto enostavno... zdaj ko so jih izbezali in prihajajo na plano, pobit vse.
Odgovori
+14
16 2
Mean Cat
22. 02. 2026 20.58
Zakaj bi nas to mogl zanimat?
Odgovori
-17
2 19
Zedd
22. 02. 2026 21.19
Zato, ker tudi tukaj okrog nas nastaja podobno in imeli bomo še huje, tako kot imajo oni... Samo cig#ane in squiptarje in njihove združbe si poglej...
Odgovori
+6
7 1
Rainbow warrior
22. 02. 2026 21.43
Kaj pa tebe zanima? Samo trači pa moda?
Odgovori
0 0
