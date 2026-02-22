Vojska ubila vplivnega narko šefa, karteli na cestah zažigajo vozila

Mehiško obrambno ministrstvo je potrdilo, da je bil Nemesio Oseguera Cervantes, znan tudi kot 'El Mencho', ubit med vojaško operacijo, ki jo je vojska izvedla ob zori v Jaliscu.
Mehiški mediji poročajo, da karteli v znak maščevanja po vsej državi, zlasti na severu in severozahodu, zdaj postavljajo cestne blokade in zažigajo avtomobile. Prebivalci poročajo tudi o oboroženih moških na avtocestah.
Ameriško zunanje ministrstvo je izdalo opozorilo svojim državljanom, ki se trenutno nahajajo v mehiških zveznih državah Jalisco, Tamaulipas, Michoacan, Guerrero in Nuevo Leon. Pozvali so jih, naj si najdejo varno skrivališče.
ZDA so sicer za informacije o El Menchu ponujale 15-milijonsko nagrado (12,7 milijona evrov). Od leta 2017 je bilo na ameriških tleh proti njemu vloženih že več obtožnic.
Kartel Jalisco Nueva Generación je ena najmočnejših in najhitreje rastočih kriminalnih združb v Mehiki. Februarja ga je Trumpova administracija razglasila za teroristično organizacijo, poroča Sky News.
Prisoten je v vseh ameriških zveznih državah in je poleg kartela Sinaloa eden od vodilnih tihotapcev kokaina v ZDA. Oba kartela s proizvodnjo metamfetaminov in fentanila služita milijarde evrov.
Kartel, ki mu je poveljeval El Mencho, je leta 2020 v mehiški prestolnici med drugim izvedel drzen poskus atentata na takratnega šefa policije v Ciudad de Méxicu.
