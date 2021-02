Na protestnike streljali s pravimi naboji, pomilostili prek 23.000 zapornikov

Thomas Andrewsje na izrednem sestanku v Ženevi obsodil voditelje državnega udara in dejal, da obstaja "čedalje več poročil in fotografskih dokazov" o kršitvah. Pozval je k gospodarskim sankcijam in prepovedi izvoza orožja v državo.

Protesti so se tudi v petek nadaljevali v nasprotju s prepovedjo načelnika vojske. General Min Aung Hlaing je pozval k "enotnosti", da bi tako preprečili "razpad", saj država praznuje praznik dneva zveze. Demonstranti pa vztrajno zahtevajo izpustitev pridržanih izvoljenih voditeljev, med njimi Aung San Su Či.

Na petkovem izrednem sestanku je Andrews, preiskovalec Združenih narodov za Mjanmar, dejal, da medtem ko so preiskovalcem prepovedali vstop v Mjanmar, je vse več dokazov, da so na protestnike streljali ne le z gumijastimi, pač pa tudi s pravimi naboji. Andrews je dejal, da so prebivalci Mjanmara svoje upanje vložili v ZN in da potrebujejo več kot le izjavo na papirju. ZN je prek varnostnega sveta pozval, naj preučijo gospodarske sankcije proti Mjanmaru, prepoved izvoza orožja in prepoved potovanja vojaškim voditeljem.

V začetku tega tedna je bila 19-letna Mya Thwe Thwe Khaing, medtem ko je policija s pomočjo vodnih topov, gumijastih krogel in kot kaže tudi pravih nabojev poskušala razgnati protestnike, ustreljena v glavo in hudo poškodovana. V bolnišnici ostaja v kritičnem stanju. Rana je enaka rani, ki bi jo lahko povzročil le pravi naboj, so sporočile skupine za zaščito pravic.

Pozivi OZN k sankcijam so prišli takoj po poročanju o uporabi gumijastih nabojev, ki jih je policija uporabila v Mawlaminu.

Vojska v Mjanmaru pomilostila več kot 23.000 zapornikov

Medtem je vojaški režim v Mjanmaru pomilostil in odredil izpustitev nekaj več kot 23.300 zapornikov. Obenem bodo iz zaporov izpustili 55 tujih zapornikov. Pomilostitve sicer sledijo številnim aretacijam po vojaškem udaru v začetku meseca.

Podrobnosti o tem, koga pomilostitve zadevajo, niso znane. Je pa obe odredbi podpisal vodja vojaške hunte Min Aung Hlaing. Množične pomilostitve, s katerimi izpraznijo prenapolnjene zapore v državi, so običajne, zlasti na pomembne dneve. Tudi danes je v Mjanmaru praznik.