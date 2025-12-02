Svetli način
Tujina

Afriška prašičja kuga v Barceloni: območje zaprli, na terenu tudi vojska

Barcelona, 02. 12. 2025 17.47 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
N.L.
Komentarji
11

V okolico Barcelone v Španiji so napotili več sto policistov, vojakov in gozdnih čuvajev, potem ko so odkrili devet mrtvih divjih svinj, pri katerih so potrdili afriško kugo. V občini Bellaterra so vzpostavili tudi šestkilometrski varnostni pas. Španija je sicer največja proizvajalka svinjine v EU.

Mrtve divje svinje so odkrili dobrih 20 kilometrov iz Barcelone na območju občine Bellaterra, kjer so zdaj vzpostavili šestkilometrsko varnostno območje. Več kot 100 vojakov bo razkuževalo območje in odvažalo poginule živali. Za spremljanje stanja na terenu bodo uporabljali tudi drone.

Prejšnji teden so tam našli dva poginula merjasca, okužena z afriško kugo, ki so jo v Španiji nazadnje potrdili leta 1994. Ta teden so potrdili še sedem novih primerov.

Kmetijsko ministrstvo domneva, da so se merjasci okužili s sendvičem ali kontaminiranim izdelkom, ki bi ga lahko odvrgel kdo od prevoznikov, saj so tamkajšnje ceste pomembna prometna žila do Barcelone. Oblasti so ljudi pozvale, naj divjih prašičev ne hranijo, v primeru, da naletijo na poginulo žival, pa naj obvestijo veterinarske službe.

Strah, da bi se bolezen v Španiji hitro širila, je še toliko večji zaradi dejstva, da je država največja proizvajalka svinjine v EU, izvoz svinjine pa jim prinaša kar 8,8 milijarde evrov na leto.

Afriška prašičja kuga za ljudi ni škodljiva, za prašiče pa je pogosto smrtonosna. Afriška prašičja kuga lahko v predelanem mesu sicer preživi več mesecev, v zamrznjenih truplih pa celo več let, zato se lahko bolezen širi na daljše razdalje.

afriška prašičja kuga Španija Barcelona svinjina
KOMENTARJI (11)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
02. 12. 2025 19.21
To so ali strupi ali pa biolosko orozje. Zdravstvo manipulira z ljudmi!!!
ODGOVORI
0 0
300 let do specialista
02. 12. 2025 19.20
+1
Važno, da so "izredne razmere", da se fašisti izživljajo, sam še WHO teroriste se čaka na ukaz.
ODGOVORI
1 0
Pujček
02. 12. 2025 19.13
+1
Eu že tiska denar, tak da bojo to poklalai in skurili. Ko neha kitajska kupovat svinjino je ta izbruh kuge tak neki ko korona.
ODGOVORI
1 0
bronco60
02. 12. 2025 19.11
+1
Vesel bi bil, da bi se Rutte javil v prve bojne linije, ko tako zagovarja vojno.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
02. 12. 2025 19.01
+4
Kamor stopijo svobodni levaki in fajonke se zgodijo take stvari. Vojna lakota nasilje kriminal prasicja kuga ni da ni.
ODGOVORI
5 1
Magic-G-spot
02. 12. 2025 19.02
+4
poplave potresi.... zalostno.
ODGOVORI
4 0
karjola
02. 12. 2025 18.55
+4
Vsaj za nekaj časa : Adijo Španski pršutki, zato bodo pa naši dražji.
ODGOVORI
4 0
enapi
02. 12. 2025 18.53
-4
Opozicija si na nadene maske.
ODGOVORI
0 4
Rožle Patriot
02. 12. 2025 19.00
+2
... mar niste bili vsi na Metelkovi z maskami ? .. no, zna biti, da ste še vedno ...
ODGOVORI
2 0
devote
02. 12. 2025 18.33
+5
aha, ce je pa bajvecja ptoizvahalka svinjine v EU je bilo pa tole inscenirano dejanje samo vprasanje casa..
ODGOVORI
5 0
oikos
02. 12. 2025 18.26
-1
A to je najava nove epidemije?
ODGOVORI
1 2
