Afriška prašičja kuga v Barceloni: območje zaprli, na terenu tudi vojska

Prejšnji teden so tam našli dva poginula merjasca, okužena z afriško kugo, ki so jo v Španiji nazadnje potrdili leta 1994. Ta teden so potrdili še sedem novih primerov.

Mrtve divje svinje so odkrili dobrih 20 kilometrov iz Barcelone na območju občine Bellaterra, kjer so zdaj vzpostavili šestkilometrsko varnostno območje. Več kot 100 vojakov bo razkuževalo območje in odvažalo poginule živali. Za spremljanje stanja na terenu bodo uporabljali tudi drone.

Kmetijsko ministrstvo domneva, da so se merjasci okužili s sendvičem ali kontaminiranim izdelkom, ki bi ga lahko odvrgel kdo od prevoznikov, saj so tamkajšnje ceste pomembna prometna žila do Barcelone. Oblasti so ljudi pozvale, naj divjih prašičev ne hranijo, v primeru, da naletijo na poginulo žival, pa naj obvestijo veterinarske službe.

Strah, da bi se bolezen v Španiji hitro širila, je še toliko večji zaradi dejstva, da je država največja proizvajalka svinjine v EU, izvoz svinjine pa jim prinaša kar 8,8 milijarde evrov na leto.

Afriška prašičja kuga za ljudi ni škodljiva, za prašiče pa je pogosto smrtonosna. Afriška prašičja kuga lahko v predelanem mesu sicer preživi več mesecev, v zamrznjenih truplih pa celo več let, zato se lahko bolezen širi na daljše razdalje.