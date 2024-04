Strokovnjaki za varnost: Slovenija kljub majhnosti ni nepomembna tarča

"Vojna ni več pojem iz preteklosti. Je resnična in začela se je pred več kot dvema letoma ... mogoč je vsak scenarij," to so skoraj apokaliptične besede poljskega premiera Donalda Tuska, a se z njimi strinjajo tudi slovenski varnostni strokovnjaki.

"Bi se mogla strinjati s poljskim pogledom na svet. Če čisto osebno govorim, mislim, da smo v zelo ključnem zgodovinskem času in se moramo opremiti za prihodnost, mislim, da je celo možno, da bi prišlo do vojne v Evropi," je povedala Katja Geršak, direktorica nevladne organizacije Regionalni dialog.

Marjan Miklavčič, strokovnjak za varnost, je povedal, da tako krizne situacije, kar se tiče agresivnosti obveščevalnih služb po času hladne vojne in razpadu varšavskega pakta še nismo imeli. Ob dejstvu, da vseh akcij Rusije najbrž še niti ne zavedamo pa nekateri strokovnjaki ocenjujejo, da gre celo za najhujšo vohunsko vojno po drugi svetovni vojni, meni Miklavčič.

Slovenija kljub svoji majhnosti ni nepomembna tarča, še opozarja. "Slovenija je zelo pomembna tarča, najbrž nas celo Rusi podcenjujejo in prek nas iščejo podatke o stanju v EU, Natu in Varnostnem svetu preko Slovenije," je povedal.

Rusi hibridno vojno bijejo na treh bojiščih. Z vohuni na terenu, hekerskimi napadi in širjenjem dezinformacij. "Bi rekla, da so eni najboljših na svetu v informacijskem delovanju predvsem pri plasiranju narativov. Zelo kreativne načine najdejo, kako razdvajati in manipulirati v našem demokratičnem in odprtem prostoru," dodaja Gerškova.