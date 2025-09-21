Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

Vojvodinja Yorška v sporočilu Epsteinu: Si moj izvrsten prijatelj

London, 21. 09. 2025 08.58 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
2

Dva časopisa sta objavila elektronsko sporočilo, ki naj bi ga vojvodinja Yorška Sarah Ferguson poslala spolnemu predatorju Jeffreyju Epsteinu. V sporočilu iz leta 2011 ga je vojvodinja označila za "izvrstnega prijatelja", čeprav se je le nekaj tednov pred tem javno distancirala od osramočenega finančnika. Njen tiskovni predstavnik ob tem vsebine sporočila ne zanika, poudarja pa, da ga je vojvodinja poslala z namenom, da bi ublažila Epsteinove grožnje s tožbo.

V intervjuju iz leta 2011 je vojvodinja Yorška, nekdanja žena princa Andrewa, svojo vpletenost v krog spolnega predatorja Jeffreyja Epsteina označila za "ogromno napako v presoji". Sarah Ferguson je takrat obljubila, da z Epsteinom ne bo imela nobenih stikov več. "Sovražim pedofilijo in kakršno koli spolno zlorabo otrok," je poudarila ter dodala, da je moški zaradi svojih dejanj upravičeno v zaporu. Epstein je bil tri leta pred tem zaprt zaradi nagovarjanja mladoletne osebe k prostituciji.

Sarah Ferguson
Sarah Ferguson FOTO: AP

Vendar pa britanska tabloida The Sun in Mail on Sunday poročata, da je vojvodinja kmalu po svojem intervjuju Epsteinu poslala elektronsko sporočilo, v katerem mu je zagotovila, da v povezavi z njim ni uporabila besede "pedofilija", četudi je bilo morda to javnosti predstavljeno drugače. "Vem, da se počutite peklensko razočarani. Vedno ste bili zvesti, radodarni in izvrstni prijatelji meni in moji družini," je dodala po poročanju medijev.

Tiskovni predstavnik vojvodinje Yorške je po razkritju vsebine elektronskega sporočila dejal, da ga je Fergusonova poslala kot odgovor na grožnje Epsteina, da jo bo tožil zaradi obrekovanja. S sporočilom je namreč po njegovih besedah skušala zagotoviti, da se slednje ne bi zgodilo.

"Vojvodinja je pred mnogimi leti spregovorila, da obžaluje svojo povezavo z Epsteinom. Njene misli so bile in so še vedno z njegovimi žrtvami," je zagotovil ter dodal, da je bila kot številni drugi tudi ona prevarana. "Takoj ko se je zavedla obsega obtožb proti njemu, ni le prekinila stikov, ampak ga je tudi javno obsodila, zaradi česar ji je tudi zagrozil s tožbo," je še dejal.

Poudaril je tudi, da vsebine elektronskega sporočila ne zanika, da pa je bilo poslano zaradi nasveta, ki ga je prejela, da bi skušala ublažiti Epsteinove grožnje. 

Epstein, dobro povezan finančnik in obsojeni spolni prestopnik, je bil leta 2019 najden mrtev zaradi samomora, medtem ko je čakal na sojenje zaradi trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje v New Yorku.

jeffrey epstein sarah ferguson vojvodinja yorška
Naslednji članek

Krvava poroka: ljubezen prekinili smrtonosni streli

Naslednji članek

Obsežni ruski napadi na Ukrajino, Zelenski napovedal srečanje s Trumpom

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vrtnar_1
21. 09. 2025 10.05
Predvsem je bil samomor. Utišali so ga drugi pedofili, da jih ne razkrije!
ODGOVORI
0 0
Sil Ka 1
21. 09. 2025 09.56
+1
Vse, ki so bile "zlorabljene" so vedele zakaj so v tisti družbi. Žal jim je denar in "lepo" življenje pomenil več kot čast, dostojanstvo in svoboda. Ko so pa bile enkrat na "vlaku" so pa bili zahtevni pogoji za izstop.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256