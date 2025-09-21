Vojvodinja Yorška v sporočilu Epsteinu: Si moj izvrsten prijatelj

V intervjuju iz leta 2011 je vojvodinja Yorška, nekdanja žena princa Andrewa , svojo vpletenost v krog spolnega predatorja Jeffreyja Epsteina označila za "ogromno napako v presoji". Sarah Ferguson je takrat obljubila, da z Epsteinom ne bo imela nobenih stikov več. "Sovražim pedofilijo in kakršno koli spolno zlorabo otrok," je poudarila ter dodala, da je moški zaradi svojih dejanj upravičeno v zaporu. Epstein je bil tri leta pred tem zaprt zaradi nagovarjanja mladoletne osebe k prostituciji.

Vendar pa britanska tabloida The Sun in Mail on Sunday poročata, da je vojvodinja kmalu po svojem intervjuju Epsteinu poslala elektronsko sporočilo, v katerem mu je zagotovila, da v povezavi z njim ni uporabila besede "pedofilija", četudi je bilo morda to javnosti predstavljeno drugače. "Vem, da se počutite peklensko razočarani. Vedno ste bili zvesti, radodarni in izvrstni prijatelji meni in moji družini," je dodala po poročanju medijev.

Tiskovni predstavnik vojvodinje Yorške je po razkritju vsebine elektronskega sporočila dejal, da ga je Fergusonova poslala kot odgovor na grožnje Epsteina, da jo bo tožil zaradi obrekovanja. S sporočilom je namreč po njegovih besedah skušala zagotoviti, da se slednje ne bi zgodilo.

"Vojvodinja je pred mnogimi leti spregovorila, da obžaluje svojo povezavo z Epsteinom. Njene misli so bile in so še vedno z njegovimi žrtvami," je zagotovil ter dodal, da je bila kot številni drugi tudi ona prevarana. "Takoj ko se je zavedla obsega obtožb proti njemu, ni le prekinila stikov, ampak ga je tudi javno obsodila, zaradi česar ji je tudi zagrozil s tožbo," je še dejal.

Poudaril je tudi, da vsebine elektronskega sporočila ne zanika, da pa je bilo poslano zaradi nasveta, ki ga je prejela, da bi skušala ublažiti Epsteinove grožnje.

Epstein, dobro povezan finančnik in obsojeni spolni prestopnik, je bil leta 2019 najden mrtev zaradi samomora, medtem ko je čakal na sojenje zaradi trgovine z ljudmi za spolno izkoriščanje v New Yorku.