Volčji pajek ugriznil moškega in v njegov prst izlegel jajčeca

Ob večerji, ob kateri sta s ženo praznovala 35. obletnico poroke, je njegov prst močno otekel in postal vijoličast. Sprva je sicer menil, da verjetno ni nič nenavadnega, vendar je za vsak slučaj obiskal zdravnika. Vendar je na začudenje vseh šlo za precej nenavadno in nevarno diagnozo. Perujski volčji pajek ga je ugriznil in v njegov prst izlegel jajčeca. Volčji pajki, ki sicer niso strupeni, se zelo pogosto pojavljajo v francoskem pristaniškem mestu, tja pa pridejo kar z ladjami, tovornimi ali križarkami.

"Moja žena je mislila, da je moj prst tak, ker sem imel ravno nove sandale," je za BBC, ki ga povzema Sky News, pojasnil Blake.

Zdravniki so ob diagnozi hitro ukrepali. Prerezali so prste na nogi, jajčeca pa so se kar izlila ven. Blake je bil znova v redu, rešen vseh pajkov v telesu, in vrnil se je na križarko. Po prihodu v Združeno kraljestvo mu je tamkajšnji zdravnik predpisal antibiotike in naslednji štirje tedni so minili brez posebnosti.

A po štirih tednih je njegov prst znova postal otečen. Očitno se niso vsa jajčeca izlila iz njegovega prsta, eno je ostalo skrito, iz njega pa se je izvalil volčji pajek. Ta se je zataknil pod njegovo kožo in skušal pobegniti. "Zdravniki menijo, da si je pajek utiral pot ven. Jedel je mojo kožo, da bi se prebil," je pojasnil Blake. Zdravnik mu je še zadnjega pajka odstranil iz noge, Blake pa naj bi bil sedaj povsem v redu.