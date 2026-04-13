Tujina

Volilna kampanja iz telovadnice? Lula dokazuje, da še ni za odpis

Brasilia, 13. 04. 2026 16.00 pred 43 minutami 3 min branja 1

Avtor:
N.V.
Luiz Inacio Lula da Silva med treningom

Razburljive volilne kampanje se ne odvijajo samo na naših tleh, temveč tudi na južnoameriških. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva si namreč želi četrti mandat, a mu mnogi očitajo, da je s svojimi osemdesetimi leti zdaj že malce prestar za vnovično kandidaturo. Zato se je odločil, da kritikom pokaže, iz kakšnega testa je narejen, in objavil niz videoposnetkov iz telovadnice, ki kažejo, da je v odlični formi.

Izpadni koraki in počepi so mala malica za brazilskega predsednika, ki stremi k zgodovinskemu četrtemu mandatu. Vsaj sodeč po videoposnetkih, ki jih je objavil, da bi konkuriral vsem mlajšim nasprotnikom in volivce prepričal, da je še vedno v odlični formi pred odločilnimi oktobrskimi volitvami.

Lula se bo po vsej verjetnosti pomeril s senatorjem, ki je skoraj polovico mlajši od njega, v svoji že sedmi predsedniški kampanji, odkar je leta 1989, star 44 let, prvič kandidiral za najvišji položaj v Braziliji, piše Guardian.

In ravno zaradi visoke starosti se je 80-letni vodja Delavske stranke odločil pokazati svoje adute. Posnetki, ki jih objavljajo njegovi zavezniki, kažejo predsednika v telovadnici, medtem ko telovadi ali teče.

Najnovejši tak video je v ponedeljek v živo prenašala brazilska prva dama Rosangela "Janja" da Silva, na njem pa Lula med zgodnjo jutranjo vadbo, z belo brisačo, ovito okoli vratu, povsem v stilu Rockyja Balboe, izvaja počepe. "Moj mož je tukaj že od 6. ure zjutraj. Na tekočem traku je že opravil 45 minut," ga je pohvalila Janja.

Njegovi podporniki so navdušeno pozdravili razkazovanje njegove mišične moči. "Lula je pravi športni navdušenec. Ta človek je v odlični formi, da lahko skrbi za Brazilijo vse do leta 2030," se glasi eden izmed komentarjev na družbenem omrežju X.

Drugi posnetki prikazujejo Lulo med tekom po prestolnici Brasilia in predsedniški palači ter dvigovanjem uteži, ob tem pa deli tudi nasvete za vadbo. "Časa ne moremo ustaviti," pravi Lula v enem od videoposnetkov na družbenih omrežjih. "Lahko pa skrbimo za svoje zdravje." Na zadnjih volitvah se je Lula na družbenih omrežjih pojavil tudi z rdečimi boksarskimi rokavicami in udarjal po vreči, ob pripisu: "Lula je v ringu!"

Prizadevanja Lule da Silve, da bi se predstavil kot sposoben kandidat, so se v zadnjih tednih še okrepila, saj je postala jasna identiteta njegovega glavnega izzivalca. Drugi ključni predsedniški kandidat naj bi bil Flavio Bolsonaro, 44-letni sin osramočenega nekdanjega skrajno desnega predsednika Jaira Bolsonara.

Flavio Bolsonaro
Flavio Bolsonaro
FOTO: AP

Bolsonaro mlajši se skuša predstaviti kot mlajša alternativa Luli in hkrati kot zmernejša različica svojega očeta, ki je bil lani obsojen na 27 let zapora zaradi nezakonitega poskusa prevzema oblasti po porazu na volitvah leta 2022.

Lulovi podporniki so navidezno telesno čvrstost aktualnega predsednika postavili v kontrast z domnevno krhkostjo njegovega desničarskega tekmeca, ki je znan po tem, da je med televizijsko razpravo leta 2016 omedlel.

Prejšnji mesec je Bolsonaro Lulo primerjal s starim avtomobilom znamke Chevrolet, na kar mu je Lula odgovoril, da je njegov zaprti oče Chevrolet na odpadu.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

testosteron
13. 04. 2026 17.13
Stari prdci bi nam radi krojili življenje - naj se raje fokusirajo na pasirano hrano in plenice !
