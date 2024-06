Volilna matematika ali zakaj Ursula von der Leyen ne more mirno spati

Pozabiti ne smemo niti na upornike iz vrst same EPP. V zadnjih glasovanjih se jih je med 13 in 28 odstotkov uprlo strankarski liniji, nekaj podobnega pa je pričakovati tudi, ko bodo odločali o novi/stari predsednici evropske komisije. Nenazadnje se je marca na kongresu EPP 18 odstotkov od 499 kandidatov izreklo proti njej.

Kot poroča Politico, so ji hrbet znotraj EPP javno že obrnili francoski Republikanci. Sicer jim napovedujejo le šest poslanskih mest, kar pa vendarle ni zanemarljivo. Poleg tega aktivno lobirajo proti njej. Z besedami njihovega evropskega poslanca François-Xavierja Bellamyja: Če Von der Leynova ne bo izvoljena, bo to "zahvaljujoč našim prizadevanjem, zaradi katerih je v lastni stranki v manjšini".

Iz EPP prihajajo tudi informacije, da je zelo vprašljiva podpora italijanskih, španskih pa tudi slovenskih poslancev te najmočnejše skupine v evropskem parlamentu, še piše Politico.