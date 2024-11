Volilna zabava demokratke se je končala predčasno, Harrisova odpovedala nastop

Številni podporniki demokratke so prestrašeno zrli v zaslon, ki je kazal rezultate, ki jih niso pričakovali. Relativno zgodaj so namreč prešteli glasove v dveh ključnih zveznih državah – Georgii in Severni Karolini, izidi pa niso šli na mlin Harrisove.

Trump je sicer po pričakovanjih osvojil tudi konservativne države od Floride do Idaha, Harrisova pa liberalne države od New Yorka do Kalifornije. Pozneje so prišli še izidi za druge ključne države, kot je denimo Pensilvanija, ki so elektorske glasove obarvali rdeče. Vse pa je že zgodaj kazalo na to, da bo Trump zmagal še v Wisconsinu in Michiganu.