Volitve v BiH v času hudih političnih napetosti, sprememb ni pričakovati

Volitve potekajo v času hudih političnih napetosti. Mednarodni odposlanci in visoki predstavnik mednarodne skupnosti v BiH Christian Schmidt kot glavni problem izpostavljajo vse glasnejše pozive k delitvi države, ki prihajajo iz vrst bosanskih Srbov, in neizvajanje nujno potrebnih reform, ki bi državo približale članstvu v EU.

Na volitvah za člane predsedstva BiH se obeta tesna bitka med Bošnjakoma Bakirjem Izetbegovićem in Denisom Bećirovićem ter med hrvaškima kandidatoma Željkom Komšićem in Borjano Krišto . Med Srbi za favoritinjo velja Željka Cvijanović.

BiH ima enega najbolj zapletenih volilnih sistemov

V BiH na ravni države, entitet, kantonov in distrikta Brčko deluje 14 vlad s 136 ministri ter 14 parlamentov ali skupščin, država pa ima tričlansko kolektivno predsedstvo. Obsežna in zapletena državna struktura je določena v daytonskem sporazumu, s katerim se je leta 1995 končala vojna v BiH. Na sporazumu temelji tudi volilna zakonodaja, v katero so spremembe skozi leta vnašali tudi visoki predstavniki mednarodne skupnosti v BiH, predvsem Wolfgang Petritsch in Paddy Ashdown. Posledica je eden najbolj zapletenih volilnih sistemov.

Za okoli 520 položajev na različnih ravneh državne strukture se tako danes poteguje 7257 kandidatov, je pred volitvami sporočila državna volilna komisija v BiH.

Javnost največ pozornosti namenja tekmi za mesto v tričlanskem predsedstvu BiH, ki med drugim odloča o zunanji politiki države, skupnih varnostnih službah in obrambi. Sestavljajo ga predstavniki treh konstitutivnih narodov, Bošnjakov, Hrvatov in Srbov.

Bošnjaškega in hrvaškega predstavnika izberejo volivci v Federaciji BiH (FBiH), srbskega pa v Republiki Srbski. Volivec v FBiH lahko ne glede na svojo narodnost glasuje za bošnjaškega ali hrvaškega kandidata, ne pa za oba. Člana predsedstva postaneta kandidata, ki imata največ glasov med kandidati iz istega konstitutivnega naroda. Volivci v srbski entiteti Republiki Srbski pa svojega kandidata izvolijo neposredno, a mora biti pripadnik srbskega naroda.

Najvišje zakonodajno telo v BiH, parlament BiH, je sestavljen iz predstavniškega doma in doma narodov. V spodnjem, predstavniškem domu je 42 poslancev, ki so izvoljeni neposredno. Dom narodov pa ima 15 delegatov, ki jih izberejo v parlamentih entitet. Deset, po pet iz vrst Hrvatov in pet iz vrst Bošnjakov, izberejo v FBiH, pet pa v Republiki Srbski. Parlamentarna večina oblikuje svet ministrov oziroma vlado BiH.

Vse zakonodajne odločitve parlamenta BiH morata odobriti oba domova. Odločitve, ki bi lahko škodovale kateremu od konstitutivnih narodov, mora dom narodov potrditi z večino glasov delegatov vseh konstitutivnih narodov. Tako imenovani mehanizem za zaščito vitalnih interesov posameznih narodov v BiH varuje manj številčne narode pred tem, da bi jih preglasoval kateri od številčnejših narodov.

Preko tega mehanizma so hrvaški predstavniki v domu narodov na ravni države zaustavili po njihovem mnenju za Hrvate v BiH škodljive spremembe volilnega zakona, ki so ga predlagale bošnjaške stranke. Prek doma narodov parlamenta FBiH pa so Hrvati več let blokirali tudi imenovanje ustavnih sodnikov FBiH, medtem ko že osem let blokirajo sestavo federalne vlade.