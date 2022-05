Volitve v Kolumbiji: Bodo dobili prvega levičarskega predsednika?

Sedanji predsednik Ivan Duque se ne more potegovati za ponovno izvolitev, saj je kolumbijskim predsednikom dovoljen le en mandat. Za zmago se bo tako borilo šest kandidatov. Pred prvim krogom je bil glede na javnomnenjske raziskave glavni favorit Gustavo Petro, levičar in nekdanji gverilec, ki je leta 2018 v drugem krogu volitev izgubil proti Duqueju. Petro je bil v letih 2014 in 2015 tudi župan prestolnice Bogota, trenutno pa je senator.

Njegov glavni izzivalec je nekdanji desnosredinski župan Medellina, Federico Gutierrez, čeprav si podporo krepi tudi neodvisni kandidat in nekdanji župan Bucaramange Rodolfo Hernandez, ki napoveduje boj proti establišmentu. Kolumbija sicer še nikoli ni imela levičarskega predsednika, in če bo Petro izvoljen, obstaja negotovost glede odzivov političnega establišmenta in oboroženih skupin.