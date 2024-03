Volitve v Rusiji: volili v helikopterju, avtobusih, glas oddal tudi 'Stalin'

V Rusiji poteka zadnji dan predsedniških volitev, ki jih sicer ne spremlja negotovost, saj je zmagovalec bržkone znan. So pa za popestritev, poleg saboterjev in 'državljanskih neposlušnežev', poskrbeli volivci, ki so glas prišli oddat v kostumih. V Rusiji namreč poteka maslenica, ruski pust. Člani volilnih komisij in drugi volivci so tako na voliščih srečali širok nabor zgodovinskih osebnosti, od Stalina do Aleksandra Nevskega in Puškina ter še več živalskih kostumov.