Volitve v Srbiji: pretepi, uničene pnevmatike, moški s pištolo ...

Srbska televizija Nova je objavila posnetke pretepa pred lokalnim sedežem SNS. O fizičnih obračunih pa poročajo tudi iz občine Bajina Bašta, kjer so opozicijskim opazovalcem na volišču preluknjali pnevmatike na avtomobilu.
V omenjeni občini je skupina moških, oblečenih v črno, najprej napadla občana in mu poskušala ukrasti mobilni telefon, v nadaljevanju pa so napadli še novinarja. Medtem ko se je na ulici odvijal konflikt, je iz črnega avtomobila izstopil moški s pištolo v roki in se približal skupini.
Lokalni mediji poročajo tudi o napadih na opazovalce volitev s študentske liste, nepravilnostih pri fotografiranju glasovnic ter pojavih vzporednih seznamov volivcev.
Po navedbah Hine je na številnih voliščih opaziti večje število policistov, ki so večkrat posredovali in preprečili spopade med ljudmi.
Volitve so pomemben pokazatelj javnomnenjske podpore vladajoči SNS predsednika Aleksandra Vučića. Stranka je v sporočilu za javnost danes navedla, da "aktivisti in voditelji blokaderskih list od jutra na najbolj brutalen način vznemirjajo, provocirajo in grozijo občanom v krajih, kjer potekajo volitve," je poročal tabloid Informer, povezan s predsednikom Vučićem in SNS.
Volitve naj bi pokazale tudi, kako močno je 14-letna Vučićeva vladavina omajana po več kot leto dni trajajočih protestih študentov, ki zahtevajo boj proti korupciji, prenovo institucij, neodvisno sodstvo in svobodo medijev.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.