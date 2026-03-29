Tujina

Volitve v Srbiji: pretepi, uničene pnevmatike, moški s pištolo ...

Beograd, 29. 03. 2026 15.03 pred 26 minutami 1 min branja 8

Avtor:
STA M.S.
Incident v Srbiji

V desetih srbskih občinah in mestih potekajo lokalne volitve. Srbski mediji ob tem poročajo o več napetostih in incidentih na posameznih voliščih. Med drugim se je vnel pretep pred lokalnim sedežem vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) v Boru, v Bajini Bašti pa so opozicijskim opazovalcem preluknjali pnevmatike.

Srbska televizija Nova je objavila posnetke pretepa pred lokalnim sedežem SNS. O fizičnih obračunih pa poročajo tudi iz občine Bajina Bašta, kjer so opozicijskim opazovalcem na volišču preluknjali pnevmatike na avtomobilu.

V omenjeni občini je skupina moških, oblečenih v črno, najprej napadla občana in mu poskušala ukrasti mobilni telefon, v nadaljevanju pa so napadli še novinarja. Medtem ko se je na ulici odvijal konflikt, je iz črnega avtomobila izstopil moški s pištolo v roki in se približal skupini.

Lokalni mediji poročajo tudi o napadih na opazovalce volitev s študentske liste, nepravilnostih pri fotografiranju glasovnic ter pojavih vzporednih seznamov volivcev.

Po navedbah Hine je na številnih voliščih opaziti večje število policistov, ki so večkrat posredovali in preprečili spopade med ljudmi.

Volitve so pomemben pokazatelj javnomnenjske podpore vladajoči SNS predsednika Aleksandra Vučića. Stranka je v sporočilu za javnost danes navedla, da "aktivisti in voditelji blokaderskih list od jutra na najbolj brutalen način vznemirjajo, provocirajo in grozijo občanom v krajih, kjer potekajo volitve," je poročal tabloid Informer, povezan s predsednikom Vučićem in SNS.

Volitve naj bi pokazale tudi, kako močno je 14-letna Vučićeva vladavina omajana po več kot leto dni trajajočih protestih študentov, ki zahtevajo boj proti korupciji, prenovo institucij, neodvisno sodstvo in svobodo medijev.

srbija volitve

KOMENTARJI8

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

DAN ODPRTIH VRAT
29. 03. 2026 15.24
Tko bo pr nas,če pride na oblaxt Vučičev frend Janša
+0
1 1
FreedomMan
29. 03. 2026 15.28
Ćaciji = janšisti
0 0
FreedomMan
29. 03. 2026 15.23
Vučić tudi naročuje mosadovce pred volitvami, sedaj vidimo česa smo se uspeli rešiti. Stop avtokratom!
+1
1 0
ivan ivanović
29. 03. 2026 15.18
srbija raste veliko hitreje od slovenije in država ima zrav dolg, tudi ko bo nemška industrija zaradi hormuza krepavala bo SLO na udaru, SRB malo manj
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
29. 03. 2026 15.13
Kdaj bo to pr nas
-2
0 2
Rudar
29. 03. 2026 15.16
Nikoli.
+2
2 0
FreedomMan
29. 03. 2026 15.30
Če janšisti prevzamejo oblast bomo gledali podobne scene tudi pri nas
0 0
DAN ODPRTIH VRAT
29. 03. 2026 15.13
Ponujajo 400€ za glas in celo 200,da ne greš
+1
2 1
bibaleze
