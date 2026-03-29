Volitve v Srbiji: pretepi, uničene pnevmatike, moški s pištolo ...

Srbska televizija Nova je objavila posnetke pretepa pred lokalnim sedežem SNS. O fizičnih obračunih pa poročajo tudi iz občine Bajina Bašta, kjer so opozicijskim opazovalcem na volišču preluknjali pnevmatike na avtomobilu. V omenjeni občini je skupina moških, oblečenih v črno, najprej napadla občana in mu poskušala ukrasti mobilni telefon, v nadaljevanju pa so napadli še novinarja. Medtem ko se je na ulici odvijal konflikt, je iz črnega avtomobila izstopil moški s pištolo v roki in se približal skupini.

Lokalni mediji poročajo tudi o napadih na opazovalce volitev s študentske liste, nepravilnostih pri fotografiranju glasovnic ter pojavih vzporednih seznamov volivcev.

