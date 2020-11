Ankete naklonjene Bidnu; republikanci s figo v žepu, da se ponovi scenarij iz 2016

Pri tokratnih volitvah ne moremo potegniti enakih vzporednic, saj so med letoma 2016 in 2020 vidne nekatere ključne razlike. Letos je mnogo manj neodločenih volivcev, čeprav Trumpov tabor tudi tokrat govori o lažnih anketah, o vojski nevidnih volivcev, ki anketarjem ne želijo povedati, koga bodo volili in o navdušenju nad še aktualnim predsednikom. Vendar vse raziskave po državah so tokrat upoštevale metodološke napake izpred štirih let, saj so ankete uravnavali tudi z nižje izobraženimi, ki so pred štirimi leti odločno volili Trumpa. Razlika je tudi v prednosti Joeja Bidna pred Donaldom Trumpom, ki je bistveno večja od prednosti, ki jo je imela Hillary Clinton leta 2016. Takrat je tik pred volitvami Trump pridobival proti Clintonovi, tokrat pa ima Biden trdno prednost, ki se je začela topiti šele zadnjih nekaj dni. Le 15 dni pred volitvami leta 2016 je Hillary Clinton svojo prednost pred Trumpom zmanjšala s sedem na štiri odstotne točke, skupaj pa je imela le 45 % podpore. Pri Bidnu je zgodba stabilna, saj vseskozi ohranja devetodstotno prednost pred Trumpom in skupno ima več kot 50-odstotno podporo.