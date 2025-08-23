Volivci bodo o Dodikovi usodi odločali 25. oktobra

Volivci v Republiki Srbski bodo 25. oktobra odgovarjali na vprašanje, "ali podpirajo odločitve neizvoljenega tujca Christiana Schmidta in sodbe neustavnega Sodišča BiH, izrečene proti predsedniku RS, kot tudi odločitev Osrednje volilne komisije BiH o odvzemu mandata predsedniku RS Miloradu Dodiku", navaja hrvaška tiskovna agencija Hina.

Vprašanje tako že vnaprej opredeljuje status tako visokega predstavnika mednarodne skupnosti Schmidta kot Sodišča BiH.

Poslanci so pred tem na seji potrdili odstop premierja Republike Srbske Radovana Viškovića z namenom preoblikovanja vlade. Izredno sejo so zaradi lažne prijave o podtaknjeni bombi dopoldne začasno prekinili.