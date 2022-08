Volivci v Kansasu odločili, da pravica do splava ostaja v ustavi

Na drugi strani so si skupine, ki si želijo pravico ohraniti v ustavi, prizadevale za čim višjo volilno udeležbo. Zanje je bilo glasovanje tudi preizkus, v katero smer se bo vodila politika splava. "Vrednote Kansasa so vedno zagovarjale svobodo in tudi tokrat smo se odločili zanjo," je po glasovanju povedala predsednica organizacije Planned Parenthood Great Plains Votes Emily Wales. Po njenih besedah so vsi volivci tudi tokrat zdravstveno varnost postavili pred politiko.

V Kansasu je splav trenutno dovoljen do 22. tedna, zato k njim prihajajo tudi ženske iz ostalih delov Amerike. Tudi to je bil eden izmed razlogov, da so nekatere skupine, ki splavu nasprotujejo, prizadevale, da bi v ustavi pravico do splava prepovedali in s tem vrata odprli veliko strožjim zakonom na področju prekinitve nosečnosti.

Po ZDA so v torek spet potekali strankarske volitve za kandidate za novembrske kongresne in druge volitve sredi predsedniškega mandata ter referendumi, med katerimi je najbolj odmeval prav tisti v Kansasu. Volilna udeležba je bila tam glede na izjave pristojnih visoka za strankarske volitve in je bila podobna tisti na predsedniških volitvah.

Poudarili so tudi, da je Kansas ena izmed redkih zveznih držav v regiji, ki zagotavlja dostop do zakonitega splava. Zagovorniki in nasprotniki pravice do splava so za nagovarjanje volivcev v kampanjah porabili več kot 14 milijonov dolarjev (okoli 13,7 milijona evrov), poroča AP.

"To glasovanje jasno kaže, kar že vemo. Večina Američanov se strinja, da morajo imeti ženske dostop do splava in pravico do odločanja o svojem zdravju," je rezultate pokomentiral predsednik Joe Biden.

Odločitev Vrhovnega sodišča med Američani zelo nepriljubljena

Tokratni rezultati bodo ustavo in pravico do splava ohranili nespremenjeno. Gre še za eno zmago sodišča v Kansasu, po tem ko so odločevalci leta 2015 sprejeli strog zakon na tem področju, a je sodišče takrat zakon trajno blokiralo.

Če bi se volivci odločili za prepoved, bi s tem v ustavo zapisali, da država ne financira splava in ne zagotavlja možnosti, da bi ženske splav opravile v tej zvezni državi. S tem pravice do splava ne bi popolnoma prepovedali, bi pa odprli vrata predlogom, ki bi splav strogo omejevali.

Javnomnenjske raziskave so pokazale, da je odločitev Vrhovnega sodišča med Američani zelo nepriljubljena. Tudi raziskava CCN, ki so jo objavili konec junija, je pokazala, da skoraj dve tretjini Američanov odločitve ne podpira. V raziskavi je odločitvi nasprotovalo tudi 55 odstotkov ljudi, ki so se opredelili za zmerne ali liberalne republikance. Po uradnih podatkih je v državi registriranih več kot 350.000 republikancev več kot demokratov.

Izid referenduma je presenečenje, ker je Kansas zanesljiva republikanska država, kjer je Donald Trump leta 2016 in 2020 zmagal z veliko večino glasov, republikanci pa imajo v državnem kongresu več kot trdno večino. Referenduma so se v veliko večjem številu kot ponavadi udeležili mladi, predvsem pa ženske.