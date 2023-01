Volivci v Lihtenštajnu na referendumu zavrnili prepoved igralnic

V državi, ki se razteza na površini, veliki za okoli desetino Londona, šteje pa 40.000 prebivalcev, imajo šest igralnic. Pobudnik za izvedbo referenduma je bila skupina Mnenje ljudstva, ki je opozarjala na nevarnosti iger na srečo.

Knez Hans Adam II in parlament sta se pred referendumom izrekla proti prepovedi igralnic. Poslanci so opozarjali, da so prihodki od igralnic pomembni za gospodarstvo države, prepoved pa bi bila prestrog ukrep v boju proti zasvojenosti z igrami na srečo.

Do leta 2010 so bile sicer igre na srečo v kneževini večinoma prepovedane.