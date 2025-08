Volk napadel dečka in ga odvlekel v gozd

Na srečo so se drugi obiskovalci, ki so se znašli v bližini, hitro odzvali. Dvema moškima z lesenimi palicami je uspelo prestrašiti volka in rešiti dečka, ki je utrpel več ugrizov in poškodb.

Kljub iskanju volka še niso ujeli, lokalno sodišče pa je dalo zeleno luč gozdnim čuvajem za uporabo strelnega orožja, če ga najdejo. Oblasti so medtem pozvale državljane, naj se izogibajo obisku območja z majhnimi otroki in hišnimi ljubljenčki. Čeprav mnogi biologi in okoljevarstveniki pozdravljajo vrnitev vrste, pogosti napadi na živino in vse večji stik z ljudmi povzročajo vse večjo zaskrbljenost med prebivalci.