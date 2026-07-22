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Volk na vrtu skušal napasti malčka, rešila sta ga mama in pes

Camaiore , 22. 07. 2026 10.35 pred 26 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Volk

Med pripravami za peko na žaru se je družina zbrala na vrtu hiše in uživala v poletnem večeru, dveletni deček pa se je veselo in brezskrbno igral na tleh. Nihče sprva ni opazil nevarnosti, ki jim preti. Na vrt je namreč stopil tudi volk ter se začel približevati malčku. Njegovo prisotnost je najprej zaznal družinski pes ter se zagnal v vsiljivca, kmalu za tem pa je na pomoč otroku stekla tudi njegova mama. Deček jo je na srečo odnesel brez poškodb, ne pa tudi njegova mama in hišni ljubljenček.

Družinska poletna zabava na vrtu bi se skoraj končala veliko bolj tragično, poroča portal Corriere della Sera. Incident se je zgodil ob 20.30 v kraju Camaiore v italijanski provinci Lucca.

Medtem ko so se odrasli družili ob žaru, se je dve leti star deček sam zabaval na vrtu, nihče pa ob tem ni opazil, da se je v njegovo bližino začela plaziti nevarnost. Volk je namreč na vrtu opazil osamljenega dečka in se mu začel približevati.

Vsiljivca na vrtu je prva zaznala družinska psička, sedemletna mešanka Destiny, ki je stekla proti divji živali in jo napadla. V spopadu je bil sicer volk močnejši in je psički zadal usodne rane.

Nemudoma je posredovala tudi otrokova mama, a je bila pri tem poškodovana tudi ona. Kljub temu jima je s skupnimi močmi uspelo obraniti malčka, ki jo je odnesel brez poškodb.

Mamo so po napadu volka odpeljali v bolnišnico, a njeno stanje po poročanju medija ni resno.

Večerni incident je znova odprl razpravo o spreminjajočih se navadah volkov, ki jih vse pogosteje opažajo na stanovanjskih območjih. "Nihče si ne želi iztrebljenja volkov, si pa želijo upravljanje s temi divjimi živalmi," so sporočili iz Nacionalnega združenja za varstvo okolja in podeželskega življenja.

Združenje je opozorilo tudi na možnost odstopanj, ki jih predvideva evropska zakonodaja v primerih, ko sta ogrožena varnost in zaščita prebivalstva.

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KOMENTARJI1

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Roadkill
22. 07. 2026 11.16
Pa upam da ne bomo sedaj volkov in medvedov kurili na grmadi. Lov na čaraovnice pa to
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