Volk v Belgiji z vrta družine zgrabil kenguruja, drugega pa ranil

Jan Loos , strokovnjak za volkove, je dobil klic belgijske družine, ki je pogrešala svojega kenguruja. Na vrtu so ga imeli kot hišnega ljubljenčka. Loos je za hišo našel volčje odtise in sklenil, da je kenguruja najverjetneje pojedel. Za medije je izdal tudi, da je bil v napadu ranjen še en kenguru, ki ga je volk ugriznil v uho.

Volka so v Belgiji lani opazili prvič po 100 letih. Loos, ki je direktor rezervata za divje živali Landschap, je dejal, da je za izginotje kenguruja najverjetneje kriv volk z imenom August. Ugotovili so, da ta volk pogosto prehaja iz Nemčije v Belgijo, na območju pa so ga videli že večkrat. Strokovnjak je povedal še, da volkovi po navadi jedo živali, kot so jeleni in divji prašiči, velikost kenguruja pa je živali olajšala delo, saj ga je bilo lahko odnesti z vrta. Ostankov avstralskega vrečarja niso našli.