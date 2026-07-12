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Volkswagen po 50 letih ukinja prodajo Golfa na dizelski pogon

London, 12. 07. 2026 16.38 pred eno minuto 5 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Volkswagen Golf GTD Variant

Se bliža konec vozil na dizelski pogon? Delež dizelskega goriva na trgu, tudi zaradi rasti cen naftnih derivatov ter prizadevanj za elektrifikacijo vozil, postopoma rahlo upada, kar pa se očitno že pozna tudi v proizvodnji avtomobilov na ta pogon. Prvi je črto potegnil Volkswagen – vodilni proizvajalec avtomobilov na dizelski pogon, ki je desetletja držal primat predvsem z Golfom, in v Združenem kraljestvu napovedal konec prodaje tega ikoničnega avtomobila.

Avtomobili na dizelski pogon so očitno še korak bližje 'izumrtju'. Volkswagen je namreč sporočil, da Golfa z dizelskim motorjem (zaenkrat sicer le v Združenem kraljestvu) umika iz prodaje.

Golf je bil eden prvih avtomobilov, namenjen širši javnosti, ki je bil na voljo tudi z dizelskim motorjem. S tovrstno možnostjo pogonskega sklopa je bil prvič na voljo leta 1976, le dve leti po predstavitvi modela. Za mnoge v Združenem kraljestvu je bil Golf avtomobil, s katerim so prvič izkusili to sprva ropotajočo, a varčno izbiro motorja, piše avtomobilistična revija Autocar.

Tudi ljubljanske ulice so bile nekoč polne avtomobilske ikone.
Tudi ljubljanske ulice so bile nekoč polne avtomobilske ikone.
FOTO: Shutterstock

V naslednjih desetletjih so ga nato redno 'okronali' za najbolje prodajan dizelski model v Veliki Britaniji. Primat na trgu vozil so mu zagotavljale njegova ekonomičnost, nizki izpusti CO2 in (v zadnjem času) tudi izjemna zmogljivost. Statistika kaže, da je bilo osem od desetih novih Golfov, ki so jih leta 2015 prodali kot službena vozila, dizlov.

A zdaj mu je očitno odklenkalo. Prodaja tega Volkswagnovega modela je v Združenem kraljestvu dokončno ukinjena, so za Autocar potrdili pri proizvajalcu. "Volkswagen v Združenem kraljestvu nenehno spremlja povpraševanje in se je v tem primeru odločil, da se bo pri tem priljubljenem modelu osredotočil na povečanje ponudbe Golfov na bencinski in prihajajoči hibridni pogon," so sporočili.

Golfi so stalnica tudi na trgu rabljenih avtomobilov.
Golfi so stalnica tudi na trgu rabljenih avtomobilov.
FOTO: Shutterstock

Korak je najverjetneje sprožil splošen upad prodaje dizelskih vozil, potem ko je konec leta 2015 izbruhnil škandal z goljufijami glede izpustov. Volkswagen pri tem sicer nikoli ni predal vodstva, kar se tiče zanimanja kupcev in prodaje – še v letošnjem letu so štirje prodani dizelski avtomobili od desetih v Evropi Volkswagnovi.

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Je pa bila Velika Britanija precej odločnejša dizelskemu gorivu pomahati v slovo kot druge evropske države, denimo Nemčija in Italija. Vozila na dizelski pogon so v Združenem kraljestvu od januarja do maja letos predstavljala le 4,8 odstotka vseh prodanih avtomobilov, kar je še za sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani, kažejo podatki britanskega Združenja proizvajalcev in trgovcev motornih vozil (SMMT).

Dizelski Golf, nekoč izredno priljubljen še posebej med poklicnimi šoferji, je letos predstavljal le še 5,5 odstotka od celotne prodaje tega modela. Kot izpostavljaljo pri Volkswagnu, so vozila na dizelski pogon nadomestila elektrificirana. Novi popolnoma hibridni Golf bo na voljo pozimi in se bo pridružil blagim hibridom (MHEV) priključnim hibridom in Golfom z bencinskim motorjem.

Volkswagen Golf GTD Variant
Volkswagen Golf GTD Variant
FOTO: Profimedia

Golf na dizelski pogon bo sicer še vedno na voljo drugod po Evropi, kjer ostaja še posebej priljubljen, zlasti med nemškimi kupci.

Kateri avtomobil bo prevzel njegovo mesto?

S tem pa se, kot pišejo avtomobilistične revije, britansko tržišče široko odpira drugim proizvajalcem. Volkswagnov primat med dizli očitno že prevzema Land Rover. Po podatkih SMMT je v prvih petih mesecih letošnjega leta 43 odstotkov vseh prodanih vozil bilo te znamke, prav tako Land Roverji zavzemajo prvih šest mest med prodanimi dizelskimi avtomobili.

A kupci, vsaj kar se tiče Land Roverjevega Defenderja, nimajo veliko izbire. Najcenejši nov model ima vrstni šestvaljni dizelski motor z dobrim dosegom in spodobno porabo goriva. Priključni hibrid ima več moči sicer na papirju, a ko se relativno majhna baterija z 19,2 kWh moči izprazni (kar je po podatkih proizvajalca po 48 kilometrih), vse 'delo' preostane dvolitrskemu bencinskemu motorju. "Ni čudno, da je prodaja hibridnega Defenderja slaba," pišejo pri omenjeni avtomobilistični reviji, ter dodajajo, da so jih letos v Veliki Britaniji prodali le 625.

Land Rover že prevladuje na trgu avtomobilov z dizelskim motorjem.
Land Rover že prevladuje na trgu avtomobilov z dizelskim motorjem.
FOTO: Shutterstock

"Vozila na hibridni pogon bi teoretično v tem sektorju morala biti priljubljena. Vendar pa se potrošniki najverjetneje zavedajo dejstva, da – kar se tiče dolgih potovanj – še vedno vodi dizel. Njihov doseg je v realnosti namreč precej večji, tudi do okoli 1000 kilometrov, in to brez polnjenja baterije oziroma obiska bencinskega servisa. In to ne zgolj na papirju," izpostavlja nemški poznavalec avtomobilizma Matthias Schmidt.

Ob tem pa še dodaja, da se vozila na hibridni pogon nedvomno ves čas izboljšujejo. Ko bo Land Rover nadgradil hibridnega Defenderja, morda z baterijo z 38 kWh moči, kot jo ima na primer Range Rover Sport, bo prodaja dizlov verjetno upadla, meni. Prodaja hibridnega Range Roverja Sport je v Združenem kraljestvu na primer do konca letošnjega maja že presegla prodajo Land Roverjevih dizlov – v prvih petih mesecih letošnjega leta so prvih prodali 3937, drugih pa 2353, piše Autocar.

Boljša električna tehnologija z daljšim dosegom in hitrim polnjenjem bo vse bolj zanimala stranke višjega cenovnega razreda, ki so doslej prisegale na dizle. Land Rover bo letos na primer predstavil električna modela Range Rover in Range Rover Sport z močjo baterija 118 kWh. Z neverjetno zmogljivo baterijo se že ponaša tudi novi BMW iX5 (140 kWh), kar ga uvršča med alternative staremu vrstnemu šestvaljnemu dizelskemu motorju. Posledično zmore tudi precejšnje razdalje – "doseg se približuje 640 kilometrom, skupaj s hitrim polnjenem v manj kot 15 minutah pa predstavlja pravo 'prelomnico' predvsem za voznike, ki so veliko na poti," pravi Schmidt.

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Umik prodaje in vse manj zainteresiranih kupcev za avtomobile z dizelskim motorjem medtem pospešujejo tudi visoki davki in skok cene goriva, ki ga je sprožil konflikt med ZDA in Iranom. Cena za liter dizelskega goriva se je v Veliki Britaniji na primer pri tem povzpela na 1,80 funta (2,11 evra), preden se je v zadnjih tednih nato spet nekoliko znižala. Za primerjavo – pri nas liter dizla stane 1,640 evra.

Tržni delež dizelskega goriva v Sloveniji sicer ostaja prevladujoč v celotni porabi pogonskih goriv, saj predstavlja približno 60 do 70 odstotkov vse prodaje naftnih derivatov na slovenskem trgu, kažejo podatki Statističnega urada za leto 2024. V celotnem voznem parku osebnih avtomobilov pri nas pa dizelski motorji poganjajo skoraj polovico (približno 48 odstotkov) vseh registriranih osebnih vozil.

Število dizelskih avtomobilov, ki medtem ostajajo na britanskih cestah, je sicer še vedno visoko. Konec lanskega leta jih je bilo po podatkih britanske vlade 9,6 milijona. Vendar pa njihovo število počasi upada – v prvem četrtletju 2025 je prvič po letu 2013 padlo pod 10 milijonov, dizli pa zdaj predstavljajo 29-odstotni delež celotnega 'voznega parka' Združenega kraljestva. Za primerjavo – pred desetletjem je ta delež znašal še 38 odstotkov.

Ob tem velja poudariti, še pravijo pri Autocar, da to še ne pomeni dokončnega izmurtja dizlov. Prestižne avtomobilske znamke, vključno z Land Roverjem, se namreč zavezujejo, da bodo tudi novi modeli na voljo v dizelski različici. Ostajajo tudi denimo v kombiniranih vozilih, za katere velja, da jih je težje elektrificirati.

Toda zdaj, ko Golfa ni več v igri, dizel ni več običajna izbira. Ostaja v posameznih 'nišah', vse dokler električni motorji ne bodo dokazali, da lahko prevzamejo tudi dolge razdalje, ki so še vedno v domeni dizelskih motorjev, še zaključujejo pri avtomobilistični reviji.

Golf dizel Volkswagen Združeno kraljestvo prodaja ukinitev

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