Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Volkswagen v nekaterih tovarnah začasno ustavil proizvodnjo

Wolfsburg, 06. 10. 2025 06.24 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
4

Nemški proizvajalec avtomobilov Volkswagen je za en teden ustavil proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden. Razlog je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih, ki jih proizvajajo v teh tovarnah. Proizvodnjo bo začasno ustavil oziroma omejil tudi v nekaterih drugih tovarnah.

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je konec septembra za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih to privedlo do začasne ukinitve izmen. V podjetju so takrat za dpa potrdili, da bodo z današnjim dnem za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden.

Prav tako je bila odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje sprejeta v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo. Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki se tam proizvajajo.

Volkswagen
Volkswagen FOTO: Shutterstock

Na drugi strani pa delo v Wolfsburgu, kjer je tudi sedež koncerna, še naprej poteka z dodatnimi izmenami skoraj vsak konec tedna. Razlog za to je veliko povpraševanje po modelih golf, tiguan in tayron z motorji na notranje izgorevanje, ki se tam proizvajajo, je predstavnik Volkswagna konec septembra še dejal za dpa.

volkswagen tovarna avtomobili
Naslednji članek

Trump kljub prepovedi nacionalno gardo poslal v Portland

Naslednji članek

Snežni plaz zasul planince: enega našli mrtvega, dva še pogrešana

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
inside1
06. 10. 2025 08.03
Avtomobili so na splošno predragi, zato pa je upad. Lakomnost po velikih dobičkih...
ODGOVORI
0 0
r h
06. 10. 2025 08.03
Elektrika ? 🤣🤣🤣🤣 Morda nekoč, ko se ne bo prodajal maček v žaklju.
ODGOVORI
0 0
BBcc
06. 10. 2025 08.01
Tako dvignejo cene. Potem pa se čudijo, da nišče ne kupi.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
06. 10. 2025 08.00
+2
Sankcije proti Rusiji delujejo. Evropsko gospodarstvo je propadlo zaradi norcev iz EU komisije.
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256