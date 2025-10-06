Volkswagen v nekaterih tovarnah začasno ustavil proizvodnjo

"Volkswagen program proizvodnje prilagaja trenutnemu povpraševanju kupcev," je konec septembra za nemško tiskovno agencijo dpa dejal predstavnik Volkswagna. Kot je dodal, bo v prihodnjih tednih v nekaterih obratih to privedlo do začasne ukinitve izmen. V podjetju so takrat za dpa potrdili, da bodo z današnjim dnem za en teden ustavili proizvodnjo v tovarnah v mestih Zwickau in Dresden.

Prav tako je bila odločitev o enotedenski ustavitvi proizvodnje sprejeta v tovarni v mestu Osnabrück. Tam bodo do konca leta predvidoma vsaj enkrat na teden ustavili proizvodnjo. Glavni razlog za omejitve proizvodnje je šibko povpraševanje po električnih avtomobilih. Osnabrück se medtem sooča s slabo prodajo kabrioletov, ki se tam proizvajajo.