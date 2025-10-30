Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Volkswagen v rdečih številkah, razlog: Trumpove carine in težave Porscheja

Wolfsburg, 30. 10. 2025 15.43 | Posodobljeno pred 59 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , Ti.Š.
Komentarji
8

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je v tretjem četrtletju ustvaril 1,07 milijarde evrov izgube, s čimer je v rdeče številke zdrsnil prvič po drugem četrtletju 2020. Glavna razloga so višje ameriške uvozne carine in težave znamke Porsche pri prehodu na električna vozila.

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je zdrsnil v rdeče številke.
Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je zdrsnil v rdeče številke. FOTO: AP

Število prodanih vozil se je na globalni ravni sicer rahlo povečalo, kar je skupne Volkswagnove prihodke v medletni primerjavi zvišalo za 2,3 odstotka na 80,3 milijarde evrov.

Skupina Volkswagen, ki združuje deset znamk – poleg Porscheja med drugim tudi Audi, Škodo in Cupro – se s težavami pri poslovanju ubada že nekaj časa. Poleg višjih carin, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, v družbi izpostavljajo še naprej šibko povpraševanje na evropskem trgu, naraščajoče stroške in ostro konkurenco s Kitajske.

Dodaten udarec predstavlja odločitev vodstva znamke Porsche o upočasnitvi postopka elektrifikacije modelne palete. Zaradi skromnejšega povpraševanja po njihovih električnih vozilih od pričakovanj so se odločili za zamik uvedbe nekaterih električnih modelov ter podaljšanje življenjske dobe nekaterih tistih z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridov.

Porsche po skupnem številu prodanih vozil sicer predstavlja manjši del skupine, a zaradi višjega cenovnega razreda ustvarja pomembno dodano vrednost za skupino Volkswagen, poudarjajo analitiki.

Septembra so pri Volkswagnu opozorili, da bodo letos na ravni skupine po pričakovanjih ustvarili 5,1 milijarde evrov manj prihodkov.

Volkswagen izguba Porsche avtomobili prodaja
Naslednji članek

V Pulju odkrili antično mojstrovino: marmornati kip spečega Kupida

SORODNI ČLANKI

Volkswagen v nekaterih tovarnah začasno ustavil proizvodnjo

Volkswagen ustavlja proizvodnjo, Bosch v ukinitev 13.000 delovnih mest

Afera dieselgate: obsojeni štirje nekdanji Volkswagnovi menedžerji

7500 zaposlenih v Volkswagnovem Audiju bo do leta 2029 ob službo

Rheinmetall prehitel Volkswagen

Vodstvo Volkswagna si bo do 2030 plače znižalo za 300 milijonov evrov

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI (8)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kod.
30. 10. 2025 16.43
Volkswagen v rdečih številkah, razlog: Trumpove carine in težave Porscheja.........................VW je bil v rdečih številkah še ko so bile carine dementnega
ODGOVORI
0 0
Banion
30. 10. 2025 16.40
no dejmo še kakšne sankcije proti rusom in povečajmo pomoč ukrajini. Kaj se ta evropska von politika ne zaveda ali je toliko mračnjaška, kam to pelje. Nemci so enkrat že dobili od rusov po glavi in sedaj ona nemka vunderlajna ponavlaj dejanja dolfija na malo drugačen način. Končni rezultat se že kaže
ODGOVORI
0 0
Holy50
30. 10. 2025 16.27
+4
Ni čudno, če so dragi. Še podražite pa boste zgodovina.
ODGOVORI
4 0
dober dan
30. 10. 2025 16.27
+2
kdo bi si mislil. Ni poceni materialov iz Rusije, cena elektrike je najvišja na svetu, najstrožji zakoni glede onesnaževanja pa še kaj se najde
ODGOVORI
2 0
vecpani
30. 10. 2025 16.23
+7
EU je sam sebi ubija, ne pa carine, ni poceni Ruskega plina ni Evropske uspešne industrije
ODGOVORI
7 0
Lion90
30. 10. 2025 16.17
+6
Nova a6 se zacne pri 80k pa dejte se norca delat… cene za 30% dol pa bo…
ODGOVORI
6 0
galeon
30. 10. 2025 16.15
+4
Prav vam je. Imate božansko vlado, ki vas sili v propad. Da bi se uprli, to pa ne. Torej vam ni nič hudega. Očitno zelo blefirate.
ODGOVORI
5 1
MathewM
30. 10. 2025 16.08
+2
Vrag je vzel šalo. US: carine, EU: šibko povpraševanje, RU: ukinitev trga, Kitajska: ne marajo jih več. Slednje je verjetno največji problem. V SLO je kar velik del gospodarstva vezan na nemško avtomobilsko industrijo...
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330