Volkswagen v rdečih številkah, razlog: Trumpove carine in težave Porscheja

Število prodanih vozil se je na globalni ravni sicer rahlo povečalo, kar je skupne Volkswagnove prihodke v medletni primerjavi zvišalo za 2,3 odstotka na 80,3 milijarde evrov.

Skupina Volkswagen, ki združuje deset znamk – poleg Porscheja med drugim tudi Audi, Škodo in Cupro – se s težavami pri poslovanju ubada že nekaj časa. Poleg višjih carin, ki jih je uvedel ameriški predsednik Donald Trump, v družbi izpostavljajo še naprej šibko povpraševanje na evropskem trgu, naraščajoče stroške in ostro konkurenco s Kitajske.

Dodaten udarec predstavlja odločitev vodstva znamke Porsche o upočasnitvi postopka elektrifikacije modelne palete. Zaradi skromnejšega povpraševanja po njihovih električnih vozilih od pričakovanj so se odločili za zamik uvedbe nekaterih električnih modelov ter podaljšanje življenjske dobe nekaterih tistih z motorji z notranjim zgorevanjem in hibridov.

Porsche po skupnem številu prodanih vozil sicer predstavlja manjši del skupine, a zaradi višjega cenovnega razreda ustvarja pomembno dodano vrednost za skupino Volkswagen, poudarjajo analitiki.

Septembra so pri Volkswagnu opozorili, da bodo letos na ravni skupine po pričakovanjih ustvarili 5,1 milijarde evrov manj prihodkov.