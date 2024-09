Volkswagen iskreno: 'S Kitajske čeki ne prihajajo več'

"VW ima morda dve leti časa, da stvari obrne na bolje," je bil jasen glavni finančnik podjetja Arno Antlitz. Nemškemu koncernu se namreč odšteva čas do sklenitve dogovora o zmanjšanju stroškov, saj je podjetje v avtomobilskem sektorju na precepu generacije iz tehnologije na izgorevanje proti elektriki.

Volkswagen ni edini, ki se sooča s tehnološkimi izzivi, vendar je zaradi svoje edinstvene strukture upravnega odbora v negotovem položaju z le malo manevrskega prostora.

"V zadnjih 20 letih je postal izobčena pošast, saj ni želel zmanjšati obsega svoje proizvodnje mreže," je za Politico povedal evropski avtomobilski analitik Matthias Schmidt. Glavni razlog za to so po njegovem mnenju pritiski sindikatov, zaradi katerih podjetje svoje strategije ni spreminjalo.

Vodstvo podjetja sedaj želi doseči zmanjšanje izdatkov za 10 milijard evrov do leta 2026 na račun zapiranja nemških proizvodnih obratov, a sindikati so napovedali boj. Delavci v Volkswagnovih avtomobilskih tovarnah so močno zaščiteni pred odpuščanjem do leta 2029 na podlagi sporazuma iz leta 1994. Prav na ta sporazum se sedaj delavci tudi sklicujejo in pozivajo, naj se ga upošteva.

A ni vse tako preprosto. V nadzornem svetu ima svet delavcev polovico sedežev, ki so tesno povezani z deželo Spodnjo Saško, ki nadzoruje še 20 odstotkov glasovalnih pravic v nadzornem svetu. Prav v deželi na severu Nemčije je namreč tudi sedež podjetja.

Na spornem sestanku 4. septembra je Antlitz delavcem razkril, da mora podjetje odpustiti vsaj 25 tisoč delavcev. Sprva so sicer upali, da bi omenjenih 10 milijard privarčevali na račun predčasnega upokojevanja in naravnim izpadom delovne sile, a so v računici manjkale zadnje tri milijarde načrtovanega prihranka.