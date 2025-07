Von der Leyen in Trump na Škotskem o trgovinskih odnosih

"V teku so intenzivna pogajanja med EU in ZDA na tehnični in politični ravni. Voditelja bosta sedaj pregledala doseženo in ocenila, kakšne so možnosti za uravnotežen dogovor, ki bi zagotovil stabilnost in predvidljivost za podjetja in potrošnike na obeh straneh Atlantika," je pred srečanjem predsednikov v Trumpovem letovišču Turnberry na jugozahodu Škotske povedala tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinho.

Po neuradnih informacijah je na mizi dogovor, v skladu s katerim bi na uvoz večine blaga iz EU v ZDA veljale 15-odstotne carine.