Von der Leyen nad Trumpa: Ko si prijatelji podajo roke, mora to nekaj pomeniti

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je obregnila ob Trumpove grožnje s carinami: "Evropska unija in Združene države Amerike sta julija lani dosegli trgovinski sporazum. In v politiki, tako kot v gospodarstvu – sporazum je sporazum," je poudarila. "Ko si prijatelji podajo roke, mora to nekaj pomeniti." Von der Leyenova je Trumpa posvarila pred tem, da bi transatlantske odnose zaradi Grenlandije pahnil v spiralo. Napetosti bi koristile le tistim nasprotnikom, ki jih želimo zadržati stran od strateških območij, meni. V svojem sporočilu, ko gre za Grenlandijo, je bila jasna. "Njena ozemeljska celovitost je nedotakljiva," je izjavila. Napovedala je strateški pristop k problemu. "Prvo načelo: popolna solidarnost z Grenlandijo in Kraljevino Dansko. Suverenost in celovitost njunega ozemlja nista predmet pogajanj. Drugič, delamo na obsežnem porastu evropskih naložb na Grenlandiji. Z Grenlandijo in Dansko bomo sodelovali, da bi ugotovili, kako lahko še bolj podpremo lokalno gospodarstvo in infrastrukturo. Tretjič, sodelovali bomo z ZDA in vsemi partnerji pri širši varnosti Arktike. To je očitno v našem skupnem interesu in povečali bomo naše naložbe. Še posebej menim, da bi morali povečane obrambne izdatke uporabiti za evropsko zmogljivost ledolomilcev in drugo opremo, ki je ključnega pomena za varnost Arktike. Četrtič in v istem duhu – sodelovati moramo z vsemi našimi regionalnimi partnerji, da bi okrepili našo skupno varnost."

"Prebivalce Združenih držav Amerike ne smatramo le za naše zaveznike, temveč tudi za naše prijatelje," je bila sicer jasna. Je pa dodala, da zapleti okoli Grenlandije le še potrjujejo, da se mora Evropa podvizati, ko gre za delo na sebi ter "pospešiti svoja prizadevanja za neodvisnost – od varnosti do gospodarstva, od obrambe do demokracije". Da se mora torej Evropa prilagoditi novi varnostni arhitekturi in realnosti. "Zato Evropa pripravlja svojo varnostno strategijo, ki jo nameravamo objaviti pozneje letos. V središču tega bo temeljno načelo: suvereni ljudje morajo sami odločati o svoji prihodnosti."

Donald Trump FOTO: Profimedia

Von der Leyen je trenutne svetovne konflikte sicer opisala kot priložnost za Evropo. "Prepričana sem, da tektonski premiki, ki jih danes doživljamo, zahtevajo vzpostavitev nove oblike evropske neodvisnosti," je dejala v svojem govoru. Seveda je nostalgija "del naše človeške zgodovine", vendar nostalgija ne bo vrnila starega svetovnega reda. "Če naj bodo spremembe trajne, se mora tudi Evropa trajno spremeniti. Čas je, da izkoristimo to priložnost in ustvarimo novo, neodvisno Evropo," je nadaljevala in se sklicevala na nedavni podpis sporazuma Mercosur v Braziliji. Von der Leyen je napovedala, da bo kmalu odpotovala v Indijo, da bi dokončala nadaljnje trgovinske sporazume. "Evropa bo vedno izbrala svet in svet je pripravljen izbrati Evropo," je dejala.

V švicarskem Davosu poteka Svetovni gospodarski forum (WEF). FOTO: AP

Glede vojne v Ukrajini je opozorila, da Rusija ne kaže nobenih znakov, da bi končala vojno: "Rusija stopnjuje svoje napade in vsak dan ubija civiliste." Poudarila je, da se to mora ustaviti, da pa mora biti Ukrajina za pogajalsko mizo v "močnem položaju". Zato s finančno podporo zagotavljajo, da se lahko Ukrajina okrepi na bojišču, okrepi svoje obrambne zmogljivosti in še naprej zagotavlja bistvene storitve. Ponovila je "neomajno zavezanost" Evrope, da bo stala ob strani Ukrajini.