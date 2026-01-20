Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Von der Leyen nad Trumpa: Ko si prijatelji podajo roke, mora to nekaj pomeniti

Davos, 20. 01. 2026 12.53 pred 32 minutami 3 min branja 25

Avtor:
N.Š.
Ursula von der Leyen

Apetiti Donalda Trumpa po Grenlandiji še naprej razburjajo in so pravzaprav skoraj povsem zasenčili tudi dogajanje v letošnjem Davosu. Trump tja prihaja z močno delegacijo, še preden bo stopil za govornico pa je tarča kritik evropskih partnerjev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je v svojem govoru na Svetovnem gospodarskem forumu odzvala z jasnim sporočilom, da je ozemeljska celovitost Grenlandije - nedotakljiva.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se je obregnila ob Trumpove grožnje s carinami: "Evropska unija in Združene države Amerike sta julija lani dosegli trgovinski sporazum. In v politiki, tako kot v gospodarstvu – sporazum je sporazum," je poudarila. "Ko si prijatelji podajo roke, mora to nekaj pomeniti."

Von der Leyenova je Trumpa posvarila pred tem, da bi transatlantske odnose zaradi Grenlandije pahnil v spiralo. Napetosti bi koristile le tistim nasprotnikom, ki jih želimo zadržati stran od strateških območij, meni. V svojem sporočilu, ko gre za Grenlandijo, je bila jasna. "Njena ozemeljska celovitost je nedotakljiva," je izjavila.

Napovedala je strateški pristop k problemu. "Prvo načelo: popolna solidarnost z Grenlandijo in Kraljevino Dansko. Suverenost in celovitost njunega ozemlja nista predmet pogajanj. Drugič, delamo na obsežnem porastu evropskih naložb na Grenlandiji. Z Grenlandijo in Dansko bomo sodelovali, da bi ugotovili, kako lahko še bolj podpremo lokalno gospodarstvo in infrastrukturo. Tretjič, sodelovali bomo z ZDA in vsemi partnerji pri širši varnosti Arktike. To je očitno v našem skupnem interesu in povečali bomo naše naložbe. Še posebej menim, da bi morali povečane obrambne izdatke uporabiti za evropsko zmogljivost ledolomilcev in drugo opremo, ki je ključnega pomena za varnost Arktike. Četrtič in v istem duhu – sodelovati moramo z vsemi našimi regionalnimi partnerji, da bi okrepili našo skupno varnost."

Preberi še Trump 2.0: Nova doba surove moči

"Prebivalce Združenih držav Amerike ne smatramo le za naše zaveznike, temveč tudi za naše prijatelje," je bila sicer jasna. 

Je pa dodala, da zapleti okoli Grenlandije le še potrjujejo, da se mora Evropa podvizati, ko gre za delo na sebi ter "pospešiti svoja prizadevanja za neodvisnost – od varnosti do gospodarstva, od obrambe do demokracije". 

Da se mora torej Evropa prilagoditi novi varnostni arhitekturi in realnosti. "Zato Evropa pripravlja svojo varnostno strategijo, ki jo nameravamo objaviti pozneje letos. V središču tega bo temeljno načelo: suvereni ljudje morajo sami odločati o svoji prihodnosti."

Donald Trump
Donald Trump
FOTO: Profimedia

Von der Leyen je trenutne svetovne konflikte sicer opisala kot priložnost za Evropo. "Prepričana sem, da tektonski premiki, ki jih danes doživljamo, zahtevajo vzpostavitev nove oblike evropske neodvisnosti," je dejala v svojem govoru.

Seveda je nostalgija "del naše človeške zgodovine", vendar nostalgija ne bo vrnila starega svetovnega reda. "Če naj bodo spremembe trajne, se mora tudi Evropa trajno spremeniti. Čas je, da izkoristimo to priložnost in ustvarimo novo, neodvisno Evropo," je nadaljevala in se sklicevala na nedavni podpis sporazuma Mercosur v Braziliji.

Von der Leyen je napovedala, da bo kmalu odpotovala v Indijo, da bi dokončala nadaljnje trgovinske sporazume. "Evropa bo vedno izbrala svet in svet je pripravljen izbrati Evropo," je dejala.

V švicarskem Davosu poteka Svetovni gospodarski forum (WEF).
V švicarskem Davosu poteka Svetovni gospodarski forum (WEF).
FOTO: AP

Glede vojne v Ukrajini je opozorila, da Rusija ne kaže nobenih znakov, da bi končala vojno: "Rusija stopnjuje svoje napade in vsak dan ubija civiliste." Poudarila je, da se to mora ustaviti, da pa mora biti Ukrajina za pogajalsko mizo v "močnem položaju". Zato s finančno podporo zagotavljajo, da se lahko Ukrajina okrepi na bojišču, okrepi svoje obrambne zmogljivosti in še naprej zagotavlja bistvene storitve. Ponovila je "neomajno zavezanost" Evrope, da bo stala ob strani Ukrajini.

Grenlandija
Grenlandija
FOTO: AP
Preberi še Davos 2026: Trump, vojna za novi red in svet pod algoritmi
davos von der leyen trump eu

Mol potrdil dogovor z Gazprom Neftom o nakupu 56-odstotnega deleža NIS

Nemci na bolniški 20 dni na leto: bodo ukinili urejanje staleža po telefonu?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Našvasan_zob
20. 01. 2026 14.18
Nikoli ni prepozno za klečeplaziti in rotiti.. Moskva ni daleč, z biklom boš tja prišla prej kot v mesecu dni.. Pedala pod noge in prosi V LASTNEM IMENU za miloščino in višino odškodnine, ki SI JO dolžna rusom...
Odgovori
0 0
2fast4
20. 01. 2026 14.18
Uničevalka eu
Odgovori
0 0
SpamEx
20. 01. 2026 14.15
EU rabi enga moškega pa ne takega s polnimi gatami
Odgovori
+2
3 1
wsharky
20. 01. 2026 14.14
a je Tovarišica Tanja na zagovor že poklicala ambasadorko/ambasadorja ZDA, ki je trenutno v sloveniji?
Odgovori
+0
2 2
Slovenska pomlad
20. 01. 2026 14.13
Če vemo,da je Von der Leyenova iz Evropske ljudske stranke,ki ji pripada tudi SDS,potem vam je vse jasno.
Odgovori
+5
6 1
SpamEx
20. 01. 2026 14.14
Jasno zakaj je tako nasposobna
Odgovori
+3
3 0
jank
20. 01. 2026 14.17
Je pa proti Janši, ki je nor na Trumpa, pravi balzam.
Odgovori
0 0
SpamEx
20. 01. 2026 14.19
Trumpa pa ni nor na Janšo glede na to da je Goloba povabil
Odgovori
0 0
Reši se kdor se more
20. 01. 2026 14.12
No, če je ona s Trumpom prijateljica, potem vemo kaj nas čaka.
Odgovori
+5
6 1
royayers
20. 01. 2026 14.12
evo, janševi verniki spet raje Ursulo napadajo, mimogrede je iz njihove ekipe, kot pa neuravnovešenega Trumpa.
Odgovori
+3
4 1
SLObunkeljn
20. 01. 2026 14.18
Ubogi, saj niti ne vedo, kaj pišejo po nareku ...
Odgovori
0 0
Reši se kdor se more
20. 01. 2026 14.18
@royayers: A res misliš, da obstajata samo Janša in Golob? A tes ne obstaja nič drugega? Upam, da ti niso levi ali pa desni do konca oprali možganov... za te politike, ki dibro živijo na naš račun se pa res ni treba prepirati...verjemi, oni so si med sabo zeloo dobri.
Odgovori
0 0
pravica1
20. 01. 2026 14.11
Ta tudi v neki svoji paraleli živi. Grozno.
Odgovori
+4
4 0
wsharky
20. 01. 2026 14.11
uršula si je podala roko tudi z farmacevti iz Fajzerja, pa vidimo kam nas je to pripeljalo, pa roko in še kaj je dala Zelenskemu, pa to občutimo vsak dan, tako, da Uršula spokaj
Odgovori
+4
5 1
jank
20. 01. 2026 14.10
S spoštovanjem predsednica Ursula, ali se šalite, ko med prijatelje vštevate Trumpa Resnično zagotovo tako ne mislite kot ogromna večina normalnih v EU.
Odgovori
+4
4 0
JOSEPH HAYDN
20. 01. 2026 14.10
A to je tista, ki je "prijateljsko" pomagala ljudem med covidom, potem pa pobasala milijone. Trump je nor, ampka Ursuli ni niti blizu
Odgovori
+5
7 2
Bolfenk2
20. 01. 2026 14.07
A ni ta nora Von der Lajna tudi za Ukraino trdila enako in da bo EU Ukraini stala ob strani do konca. Sedaj je prišel ta bridki konec za Ukraino, ko so mesta razrušena, ljudje zmrzujejo brez elektrike, fronta razpada... In zaradi norosti EU voditeljev smo zapravili stotine milijard evrov in ostali brez ruskega plina, nafte in surovin.
Odgovori
+11
11 0
obožeobože
20. 01. 2026 14.06
Uršula! To drži, ampak poskbi najprej za svoje ljudi prebivalce EU.
Odgovori
+8
8 0
SpamEx
20. 01. 2026 14.06
Ali bo gospa Ursula odstopila? menim da bi morala
Odgovori
+7
8 1
biggie33
20. 01. 2026 14.05
Kdo bo zdaj vlagal v Grenlandijo, NATO ali EU? Kolikor vem, Grenlandija ni v EU.. sploh pa kaj Urška govori o obrambi, to ni v pristojnosti EU..
Odgovori
+4
6 2
jank
20. 01. 2026 14.11
Povej, da se strinjaš s Trumpom in pika.
Odgovori
+0
1 1
biggie33
20. 01. 2026 14.12
Ne, strinjam se s Putinom!
Odgovori
+2
3 1
SkratKuzma
20. 01. 2026 14.16
Potem pa pojdi v Rusijo živet, če misliš da je fajn.
Odgovori
0 0
Volodimir Z.
20. 01. 2026 14.04
Takšne kot je Usrula so pred dvestotimi leti tretirali na kresu...
Odgovori
+6
6 0
Klobasazulu
20. 01. 2026 14.04
lajna ne tuli in ne govori floskul..resujjjjjjjj ker si ti kriva
Odgovori
+3
3 0
macolagobec
20. 01. 2026 14.04
Bravo "Urška", tako se odziva na izsiljevanje ameriških sileđij! Urške so zgleda vse zelo odločne.
Odgovori
-1
1 2
SpamEx
20. 01. 2026 14.04
Problem EU politike je da je preveč besed in premalo dejanj
Odgovori
+4
4 0
bibaleze
Portal
Bi ga prepoznali? Tako je bil videti Sanjski moški
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Starši obupani: vrtci polni, otroci brez varstva
Mladi Beckham ostro o družini
Mladi Beckham ostro o družini
To je najlepše ime na svetu
To je najlepše ime na svetu
zadovoljna
Portal
Tako dobro je videti žena Lionela Messija
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, tehtnice skrbijo za zdravje
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Športne bunde, ki jih lahko nosimo vsi
Top 3 romantična doživetja za pare
Top 3 romantična doživetja za pare
vizita
Portal
Kronična utrujenost kot opozorilni znak: ko je vzrok lahko pomanjkanje vitamina B12
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Tri majhne spremembe, ki vam lahko podaljšajo življenje
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Kako resna je psihoza, povezana z umetno inteligenco?
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
Znanstveniki vse bližje zdravljenju Huntingtonove bolezni
cekin
Portal
Ali je imel Valentino otroke?
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Opravljenih kar 17 transakcij, ostala brez 1500 evrov
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Vaša služba ni edina čudna: Smešne in absurdne zgodbe iz pisarne
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
Petnajst let zapored priznan kot top delodajalec
moskisvet
Portal
Umrla je princesa
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Za izgubo maščobe in hitrejši metabolizem poskusite to
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Pred dvema mesecema hodila po modni pisti, danes je na vozičku
Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija
Reši kviz in preveri, kako dobro poznaš skrivnosti severnega sija
dominvrt
Portal
Miran Rudan ganil ob Arijevem 9. rojstnem dnevu
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Kako pravilno oprati vzglavnik?
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
Hitri popravki, ki povečajo vrednost doma
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
okusno
Portal
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Hitra sladica za razvajanje ob kavi
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Preprosti kuharski triki, ki se jih splača preizkusiti
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450