Von der Leyen o umetni inteligenci in zaščiti otrok na spletu

Varnost v digitalnem svetu, predvsem v povezavi s hitrim razvojem umetne inteligence, bo sicer po pričakovanjih ena od ključnih tem tokratnega nagovora predsednice komisije.

Kot je že minuli četrtek napovedala v objavi na družbenem omrežju X, bo v svojem nagovoru predstavila predlog pravne podlage za starostno omejitev dostopa do družbenih medijev v EU, potem ko se je v lanskem govoru zavzela za razmislek o tem. Komisija bo po napovedih predlog sprejela v četrtek, ko ga bo tudi podrobneje predstavila.

Pričakovati je, da bo del govora posvetila še širši varnosti in obrambi, vključno z vlogo vesoljskih tehnologij na tem področju.

Dogajanje v Evropi so sicer čez poletje zaznamovali vročinski valovi, požari in huda suša, tako da se bo po napovedih bruseljskih medijev dotaknila tudi prilagajanja na posledice podnebnih sprememb.

V delu o dogajanju po svetu pa bo po pričakovanjih spregovorila o nadaljnji podpori Ukrajini v boju z rusko agresijo in napetostih na Bližnjem vzhodu, ki pomembno vplivajo tudi na konkurenčnost evropskega gospodarstva.

Govor bo tokrat kot častni gost v plenarni dvorani Evropskega parlamenta spremljal kanadski premier Mark Carney.