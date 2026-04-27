Tujina

Von der Leyen: Omilitev sankcij zoper Iran bi bila preuranjena

Berlin, 27. 04. 2026 17.48 pred enim dnevom 1 min branja 0

U.Z. STA
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen nasprotuje morebitni omilitvi sankcij zoper Iran, dokler se nadaljuje zatiranje iranskega prebivalstva. "Odprava sankcij bi bila preuranjena, saj obstaja razlog, zakaj so bile te sankcije uvedene. In ta razlog je odnos režima do lastnega ljudstva," je dejala.

Omenjeno stališče je Ursula von der Leyen podala na današnjem odprtju zasedanja poslanske skupine CDU/CSU v Berlinu, ki se ga je udeležila kot gostja.

Nekdanja obrambna ministrica iz vrst CDU je ob tem izpostavila, da je iransko vodstvo samo letos usmrtilo 17.000 mladih ljudi. "Zatiranje človekovih pravic, zlasti pravic žensk, v Iranu, pa tudi številna druga vprašanja, so privedla do sankcij," je poudarila. Preden se sankcije lahko omilijo, mora najprej priti do "temeljite spremembe", meni.

Preberi še Iran z novim predlogom: najprej konec vojne, nato pogajanja o jedrskem programu

Prejšnji teden je nemški kancler Friedrich Merz (CDU) Iranu ponudil možnost omilitve sankcij, če bo dosežen "celovit dogovor" o koncu agresije proti Izraelu in sosednjim državam, odprtju Hormuške ožine in ustavitvi iranskega jedrskega programa. Ni pa omenil konca represije nad iranskim prebivalstvom.

Spomnimo. EU je po iranskem brutalnem zatiranju protestov v začetku letošnjega leta še dodatno zaostrila sankcije proti Iranu. Takrat Iran še ni blokiral Hormuške ožine. Za to se je odločil šele po izbruhu vojne, ki sta jo konec februarja sprožila ZDA in Izrael z napadi na islamsko republiko.

Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Melania navdušila v belem kostimu, dodala je drzen klobuk
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Od tihe Anje do podjetnice z vizijo
Glavobol, ki je bil v resnici možganska krvavitev
Zgodnji simptomi raka jajčnikov: 4 znaki, ki jih morate poznati
Grožnja v naših kosteh, ki prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
