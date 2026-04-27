Von der Leyen: Omilitev sankcij zoper Iran bi bila preuranjena

Omenjeno stališče je Ursula von der Leyen podala na današnjem odprtju zasedanja poslanske skupine CDU/CSU v Berlinu, ki se ga je udeležila kot gostja.

Nekdanja obrambna ministrica iz vrst CDU je ob tem izpostavila, da je iransko vodstvo samo letos usmrtilo 17.000 mladih ljudi. "Zatiranje človekovih pravic, zlasti pravic žensk, v Iranu, pa tudi številna druga vprašanja, so privedla do sankcij," je poudarila. Preden se sankcije lahko omilijo, mora najprej priti do "temeljite spremembe", meni.