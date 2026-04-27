Von der Leyen: Omilitev sankcij zoper Iran bi bila preuranjena

Omenjeno stališče je Ursula von der Leyen podala na današnjem odprtju zasedanja poslanske skupine CDU/CSU v Berlinu, ki se ga je udeležila kot gostja.
Nekdanja obrambna ministrica iz vrst CDU je ob tem izpostavila, da je iransko vodstvo samo letos usmrtilo 17.000 mladih ljudi. "Zatiranje človekovih pravic, zlasti pravic žensk, v Iranu, pa tudi številna druga vprašanja, so privedla do sankcij," je poudarila. Preden se sankcije lahko omilijo, mora najprej priti do "temeljite spremembe", meni.
Prejšnji teden je nemški kancler Friedrich Merz (CDU) Iranu ponudil možnost omilitve sankcij, če bo dosežen "celovit dogovor" o koncu agresije proti Izraelu in sosednjim državam, odprtju Hormuške ožine in ustavitvi iranskega jedrskega programa. Ni pa omenil konca represije nad iranskim prebivalstvom.
Spomnimo. EU je po iranskem brutalnem zatiranju protestov v začetku letošnjega leta še dodatno zaostrila sankcije proti Iranu. Takrat Iran še ni blokiral Hormuške ožine. Za to se je odločil šele po izbruhu vojne, ki sta jo konec februarja sprožila ZDA in Izrael z napadi na islamsko republiko.